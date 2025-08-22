עוד על EDLC

Edelcoin סֵמֶל

Edelcoin מְחִיר(EDLC)

1 EDLC ל USDמחיר חי:

$2.9685
-3.08%1D
USD
Edelcoin (EDLC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:05:26 (UTC+8)

Edelcoin (EDLC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.9408
24 שעות נמוך
$ 3.1196
גבוה 24 שעות

$ 2.9408
$ 3.1196
$ 28.556052078705115
$ 0.008241646516933852
-1.01%

-3.08%

-5.28%

-5.28%

Edelcoin (EDLC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.9692. במהלך 24 השעות האחרונות, EDLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.9408 לבין שיא של $ 3.1196, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.556052078705115, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008241646516933852.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDLC השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -3.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Edelcoin (EDLC) מידע שוק

No.4787

$ 0.00
$ 20.46K
$ 16.38B
0.00
5,516,931,200
5,516,931,200
0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Edelcoin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.46K. ההיצע במחזור של EDLC הוא 0.00, עם היצע כולל של 5516931200. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.38B.

Edelcoin (EDLC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Edelcoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.094335-3.08%
30 ימים$ -0.1426-4.59%
60 ימים$ -0.1487-4.77%
90 ימים$ -0.8769-22.80%
Edelcoin שינוי מחיר היום

היום,EDLC רשם שינוי של $ -0.094335 (-3.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Edelcoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1426 (-4.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Edelcoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EDLC ראה שינוי של $ -0.1487 (-4.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Edelcoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.8769 (-22.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Edelcoin (EDLC)?

בדוק את Edelcoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEdelcoin (EDLC)

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Edelcoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Edelcoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEDLC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Edelcoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEdelcoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Edelcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Edelcoin (EDLC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Edelcoin (EDLC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Edelcoin.

בדוק את Edelcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Edelcoin (EDLC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Edelcoin (EDLC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDLC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Edelcoin (EDLC)

מחפש איך לקנותEdelcoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Edelcoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EDLC למטבעות מקומיים

Edelcoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Edelcoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרEdelcoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Edelcoin

כמה שווה Edelcoin (EDLC) היום?
החי EDLCהמחיר ב USD הוא 2.9692 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EDLC ל USD?
המחיר הנוכחי של EDLC ל USD הוא $ 2.9692. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Edelcoin?
שווי השוק של EDLC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EDLC?
ההיצע במחזור של EDLC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EDLC?
‏‏EDLC השיג מחיר שיא (ATH) של 28.556052078705115 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EDLC?
EDLC ‏‏רשם מחירATL של 0.008241646516933852 USD.
מהו נפח המסחר של EDLC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EDLC הוא $ 20.46K USD.
האם EDLC יעלה השנה?
EDLC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EDLC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:05:26 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

