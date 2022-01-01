Edelcoin (EDLC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Edelcoin (EDLC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Edelcoin (EDLC) מידע Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals. אתר רשמי: https://edelcoin.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xC47ef9B19c3e29317a50F5fBE594EbA361dadA4A קנה EDLCעכשיו!

Edelcoin (EDLC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Edelcoin (EDLC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 5.52B $ 5.52B $ 5.52B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.87B $ 16.87B $ 16.87B שיא כל הזמנים: $ 199.9876 $ 199.9876 $ 199.9876 שפל כל הזמנים: $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 מחיר נוכחי: $ 3.0587 $ 3.0587 $ 3.0587 למידע נוסף על Edelcoin (EDLC) מחיר

Edelcoin (EDLC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Edelcoin (EDLC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EDLC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EDLCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EDLCטוקניומיקה, חקרו אתEDLCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EDLC מעוניין להוסיף את Edelcoin (EDLC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EDLC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EDLC ב-MEXC עכשיו!

Edelcoin (EDLC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EDLCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EDLC עכשיו את היסטוריית המחירים!

EDLC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EDLC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EDLC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EDLCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

