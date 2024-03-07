DYDX

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

שֵׁםDYDX

דירוגNo.119

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.95%

אספקת מחזור782,573,718.6471806

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת958,342,745

שיעור מחזור0.7825%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים4.52847355533478,2024-03-07

המחיר הנמוך ביותר0.41678738699944223,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריNONE

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

DYDX/USDT
dYdX
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DYDX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
