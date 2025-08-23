עוד על DUCK

DuckChain סֵמֶל

DuckChain מְחִיר(DUCK)

1 DUCK ל USDמחיר חי:

$0.005273
$0.005273$0.005273
-3.53%1D
USD
DuckChain (DUCK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:36:49 (UTC+8)

DuckChain (DUCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.005193
$ 0.005193$ 0.005193
24 שעות נמוך
$ 0.005594
$ 0.005594$ 0.005594
גבוה 24 שעות

$ 0.005193
$ 0.005193$ 0.005193

$ 0.005594
$ 0.005594$ 0.005594

$ 0.013127834105261482
$ 0.013127834105261482$ 0.013127834105261482

$ 0.00196542123946365
$ 0.00196542123946365$ 0.00196542123946365

+1.54%

-3.53%

+4.85%

+4.85%

DuckChain (DUCK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005273. במהלך 24 השעות האחרונות, DUCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005193 לבין שיא של $ 0.005594, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.013127834105261482, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00196542123946365.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUCK השתנה ב +1.54% במהלך השעה האחרונה, -3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DuckChain (DUCK) מידע שוק

No.778

$ 28.24M
$ 28.24M$ 28.24M

$ 16.40K
$ 16.40K$ 16.40K

$ 52.73M
$ 52.73M$ 52.73M

5.35B
5.35B 5.35B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,454,878,330
9,454,878,330 9,454,878,330

53.54%

TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של DuckChain הוא $ 28.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.40K. ההיצע במחזור של DUCK הוא 5.35B, עם היצע כולל של 9454878330. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.73M.

DuckChain (DUCK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DuckChainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00019295-3.53%
30 ימים$ +0.000276+5.52%
60 ימים$ +0.001916+57.07%
90 ימים$ +0.002774+111.00%
DuckChain שינוי מחיר היום

היום,DUCK רשם שינוי של $ -0.00019295 (-3.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DuckChain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000276 (+5.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DuckChain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DUCK ראה שינוי של $ +0.001916 (+57.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DuckChain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.002774 (+111.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DuckChain (DUCK)?

בדוק את DuckChain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

DuckChain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DuckChainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDUCK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DuckChainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDuckChain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DuckChainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DuckChain (DUCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DuckChain (DUCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DuckChain.

בדוק את DuckChain תחזית המחיר עכשיו‏!

DuckChain (DUCK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DuckChain (DUCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DuckChain (DUCK)

מחפש איך לקנותDuckChain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DuckChainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DUCK למטבעות מקומיים

DuckChain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DuckChain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDuckChain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DuckChain

כמה שווה DuckChain (DUCK) היום?
החי DUCKהמחיר ב USD הוא 0.005273 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUCK ל USD?
המחיר הנוכחי של DUCK ל USD הוא $ 0.005273. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DuckChain?
שווי השוק של DUCK הוא $ 28.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUCK?
ההיצע במחזור של DUCK הוא 5.35B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUCK?
‏‏DUCK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.013127834105261482 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUCK?
DUCK ‏‏רשם מחירATL של 0.00196542123946365 USD.
מהו נפח המסחר של DUCK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUCK הוא $ 16.40K USD.
האם DUCK יעלה השנה?
DUCK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUCK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:36:49 (UTC+8)

