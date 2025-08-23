מה זהDuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

DuckChain (DUCK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DuckChain (DUCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

למובן מעמיק יותר של DuckChain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DuckChain כמה שווה DuckChain (DUCK) היום? החי DUCKהמחיר ב USD הוא 0.005273 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי DUCK ל USD? $ 0.005273 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של DUCK ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של DuckChain? שווי השוק של DUCK הוא $ 28.24M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של DUCK? ההיצע במחזור של DUCK הוא 5.35B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUCK? ‏‏DUCK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.013127834105261482 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUCK? DUCK ‏‏רשם מחירATL של 0.00196542123946365 USD . מהו נפח המסחר של DUCK? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUCK הוא $ 16.40K USD . האם DUCK יעלה השנה? DUCK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUCK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

