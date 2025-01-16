DUCK

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

שֵׁםDUCK

דירוגNo.804

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.19%

אספקת מחזור5,354,878,330

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת9,454,878,330

שיעור מחזור0.5354%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.013127834105261482,2025-01-16

המחיר הנמוך ביותר0.00196542123946365,2025-04-16

בלוקצ'יין ציבוריTONCOIN

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_source

DUCK/USDT
DuckChain
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DUCK)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
DUCK/USDT
