DuckChain (DUCK) מידע DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit's robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain's mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users. אתר רשמי: https://duckchain.io/ מסמך לבן: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub סייר בלוקים: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c

DuckChain (DUCK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DuckChain (DUCK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 27.90M $ 27.90M $ 27.90M ההיצע הכולל: $ 9.45B $ 9.45B $ 9.45B אספקה במחזור: $ 5.35B $ 5.35B $ 5.35B FDV (שווי מדולל מלא): $ 52.11M $ 52.11M $ 52.11M שיא כל הזמנים: $ 0.0188 $ 0.0188 $ 0.0188 שפל כל הזמנים: $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 מחיר נוכחי: $ 0.005211 $ 0.005211 $ 0.005211 למידע נוסף על DuckChain (DUCK) מחיר

DuckChain (DUCK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DuckChain (DUCK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DUCK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DUCKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DUCKטוקניומיקה, חקרו אתDUCKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

