עוד על DTEC

DTEC מידע על מחיר

DTEC מסמך לבן

DTEC אתר רשמי

DTEC טוקניומיקה

DTEC תחזית מחיר

DTEC היסטוריה

DTEC מדריך קנייה

DTECממיר מטבעות לפיאט

DTEC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dtec סֵמֶל

Dtec מְחִיר(DTEC)

1 DTEC ל USDמחיר חי:

$0.024
$0.024$0.024
-13.94%1D
USD
Dtec (DTEC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:36:41 (UTC+8)

Dtec (DTEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02375
$ 0.02375$ 0.02375
24 שעות נמוך
$ 0.0284
$ 0.0284$ 0.0284
גבוה 24 שעות

$ 0.02375
$ 0.02375$ 0.02375

$ 0.0284
$ 0.0284$ 0.0284

$ 0.209790098274572
$ 0.209790098274572$ 0.209790098274572

$ 0.011350206009706468
$ 0.011350206009706468$ 0.011350206009706468

-0.13%

-13.94%

-13.29%

-13.29%

Dtec (DTEC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02401. במהלך 24 השעות האחרונות, DTEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02375 לבין שיא של $ 0.0284, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DTECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.209790098274572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011350206009706468.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DTEC השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -13.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dtec (DTEC) מידע שוק

No.1804

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

$ 112.78K
$ 112.78K$ 112.78K

$ 10.80M
$ 10.80M$ 10.80M

85.09M
85.09M 85.09M

450,000,000
450,000,000 450,000,000

338,415,647.49448
338,415,647.49448 338,415,647.49448

18.90%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Dtec הוא $ 2.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 112.78K. ההיצע במחזור של DTEC הוא 85.09M, עם היצע כולל של 338415647.49448. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.80M.

Dtec (DTEC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dtecהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0038875-13.94%
30 ימים$ -0.00103-4.12%
60 ימים$ +0.00491+25.70%
90 ימים$ -0.02585-51.85%
Dtec שינוי מחיר היום

היום,DTEC רשם שינוי של $ -0.0038875 (-13.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dtec שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00103 (-4.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dtec שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DTEC ראה שינוי של $ +0.00491 (+25.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dtec שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02585 (-51.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dtec (DTEC)?

בדוק את Dtec עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dtecההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDTEC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dtecאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDtec לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dtecתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dtec (DTEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dtec (DTEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dtec.

בדוק את Dtec תחזית המחיר עכשיו‏!

Dtec (DTEC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dtec (DTEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DTEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dtec (DTEC)

מחפש איך לקנותDtec? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dtecב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DTEC למטבעות מקומיים

1 Dtec(DTEC) ל VND
631.82315
1 Dtec(DTEC) ל AUD
A$0.0367353
1 Dtec(DTEC) ל GBP
0.0177674
1 Dtec(DTEC) ל EUR
0.0204085
1 Dtec(DTEC) ל USD
$0.02401
1 Dtec(DTEC) ל MYR
RM0.100842
1 Dtec(DTEC) ל TRY
0.9841699
1 Dtec(DTEC) ל JPY
¥3.52947
1 Dtec(DTEC) ל ARS
ARS$32.2281428
1 Dtec(DTEC) ל RUB
1.9378471
1 Dtec(DTEC) ל INR
2.1013552
1 Dtec(DTEC) ל IDR
Rp387.2580103
1 Dtec(DTEC) ל KRW
33.3470088
1 Dtec(DTEC) ל PHP
1.3601665
1 Dtec(DTEC) ל EGP
￡E.1.1647251
1 Dtec(DTEC) ל BRL
R$0.129654
1 Dtec(DTEC) ל CAD
C$0.0331338
1 Dtec(DTEC) ל BDT
2.9210566
1 Dtec(DTEC) ל NGN
36.7124905
1 Dtec(DTEC) ל COP
$96.04
1 Dtec(DTEC) ל ZAR
R.0.4218557
1 Dtec(DTEC) ל UAH
0.9952145
1 Dtec(DTEC) ל VES
Bs3.3614
1 Dtec(DTEC) ל CLP
$23.02559
1 Dtec(DTEC) ל PKR
Rs6.8073152
1 Dtec(DTEC) ל KZT
12.8463104
1 Dtec(DTEC) ל THB
฿0.7781641
1 Dtec(DTEC) ל TWD
NT$0.7313446
1 Dtec(DTEC) ל AED
د.إ0.0881167
1 Dtec(DTEC) ל CHF
Fr0.019208
1 Dtec(DTEC) ל HKD
HK$0.1875181
1 Dtec(DTEC) ל AMD
֏9.1919884
1 Dtec(DTEC) ל MAD
.د.م0.21609
1 Dtec(DTEC) ל MXN
$0.4456256
1 Dtec(DTEC) ל SAR
ريال0.0900375
1 Dtec(DTEC) ל PLN
0.0873964
1 Dtec(DTEC) ל RON
лв0.1034831
1 Dtec(DTEC) ל SEK
kr0.2285752
1 Dtec(DTEC) ל BGN
лв0.0400967
1 Dtec(DTEC) ל HUF
Ft8.1525955
1 Dtec(DTEC) ל CZK
0.5034897
1 Dtec(DTEC) ל KWD
د.ك0.00732305
1 Dtec(DTEC) ל ILS
0.0806736
1 Dtec(DTEC) ל AOA
Kz21.8867957
1 Dtec(DTEC) ל BHD
.د.ب0.00905177
1 Dtec(DTEC) ל BMD
$0.02401
1 Dtec(DTEC) ל DKK
kr0.1529437
1 Dtec(DTEC) ל HNL
L0.6285818
1 Dtec(DTEC) ל MUR
1.0958164
1 Dtec(DTEC) ל NAD
$0.4208953
1 Dtec(DTEC) ל NOK
kr0.2417807
1 Dtec(DTEC) ל NZD
$0.040817
1 Dtec(DTEC) ל PAB
B/.0.02401
1 Dtec(DTEC) ל PGK
K0.1013222
1 Dtec(DTEC) ל QAR
ر.ق0.0871563
1 Dtec(DTEC) ל RSD
дин.2.403401

Dtec מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dtec, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDtec הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dtec

כמה שווה Dtec (DTEC) היום?
החי DTECהמחיר ב USD הוא 0.02401 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DTEC ל USD?
המחיר הנוכחי של DTEC ל USD הוא $ 0.02401. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dtec?
שווי השוק של DTEC הוא $ 2.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DTEC?
ההיצע במחזור של DTEC הוא 85.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DTEC?
‏‏DTEC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.209790098274572 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DTEC?
DTEC ‏‏רשם מחירATL של 0.011350206009706468 USD.
מהו נפח המסחר של DTEC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DTEC הוא $ 112.78K USD.
האם DTEC יעלה השנה?
DTEC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DTEC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:36:41 (UTC+8)

Dtec (DTEC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DTEC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DTEC
DTEC
USD
USD

1 DTEC = 0.02401 USD

מסחרDTEC

USDTDTEC
$0.024
$0.024$0.024
-13.88%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד