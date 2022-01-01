Dtec (DTEC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Dtec (DTEC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Dtec (DTEC) מידע Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. אתר רשמי: https://dtec.space/ מסמך לבן: https://dtec.space/whitepaper סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f קנה DTECעכשיו!

Dtec (DTEC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dtec (DTEC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M ההיצע הכולל: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M אספקה במחזור: $ 85.09M $ 85.09M $ 85.09M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M שיא כל הזמנים: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 שפל כל הזמנים: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 מחיר נוכחי: $ 0.02346 $ 0.02346 $ 0.02346 למידע נוסף על Dtec (DTEC) מחיר

Dtec (DTEC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dtec (DTEC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DTEC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DTECהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DTECטוקניומיקה, חקרו אתDTECהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DTEC מעוניין להוסיף את Dtec (DTEC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DTEC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DTEC ב-MEXC עכשיו!

Dtec (DTEC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DTECעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DTEC עכשיו את היסטוריית המחירים!

DTEC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DTEC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DTEC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DTECעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

