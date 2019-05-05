Polkadot (DOT) ניתוח טכני היום דף Polkadot הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DOT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Polkadot למטה. הירשם

Polkadot (DOT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.8419 -- +8.47% -0.65% -33.08%

Polkadot אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Polkadot במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 5 קנה 13 ממוצעים נעים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.8413 0.8413 R2 0.8413 0.8412 R1 0.8412 0.8412 PP 0.8412 0.8412 S1 0.8411 0.8411 S2 0.8411 0.8411 S3 0.841 0.8411

Polkadot אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.11M $19.83 M $19.94 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -1.87M קניות פעילות ל-3 ימים $16.30 M מכירות פעילות ל-3 ימים $18.17 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -1.97M קניות פעילות ל-7 ימים $47.73 M מכירות פעילות ל-7 ימים $49.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Polkadot זרימת הון זרימת נטו פנימה DOTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.20 M 0.84 2026-08-20 $1.66 M 0.84 2026-08-19 -$0.06 M 0.78 2026-08-18 -$0.96 M 0.75 2026-08-17 -$0.12 M 0.76 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.