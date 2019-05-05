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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Polkadot, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Polkadot, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Polkadot (DOT) ניתוח טכני היום

Polkadot (DOT) ניתוח טכני היום

דף Polkadot הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DOT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Polkadot למטה.

Polkadot (DOT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.8419--+8.47%-0.65%-33.08%
למידע נוסף על Polkadot מחיר

Polkadot אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Polkadot במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 5
קנה 13
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 10
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.8413
0.8413
R2
0.8413
0.8412
R1
0.8412
0.8412
PP
0.8412
0.8412
S1
0.8411
0.8411
S2
0.8411
0.8411
S3
0.841
0.8411

Polkadot אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.11M
$19.83 M
$19.94 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-1.87M
קניות פעילות ל-3 ימים
$16.30 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$18.17 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-1.97M
קניות פעילות ל-7 ימים
$47.73 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$49.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Polkadot זרימת הון

זרימת נטו פנימהDOTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.20 M0.84
2026-08-20$1.66 M0.84
2026-08-19-$0.06 M0.78
2026-08-18-$0.96 M0.75
2026-08-17-$0.12 M0.76

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Polkadot (DOT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Polkadot מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDOT
$0.8419
$0.8419$0.8419
+0.60%
2.85M (USDT)
/USDCDOT
$0.8423
$0.8423$0.8423
+0.76%
76.48K (USDT)
/BTCDOT
$0.00001156
$0.00001156$0.00001156
+0.08%
11.43K (USDT)
/USD1DOT
$0.8426
$0.8426$0.8426
+0.89%
64.94K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DOT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DOT
DOT
USD
USD

1 DOT = 0.8419 USD

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