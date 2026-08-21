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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DODO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DODO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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DODO (DODO) ניתוח טכני היום

DODO (DODO) ניתוח טכני היום

דף DODO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DODO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DODO למטה.

DODO (DODO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02126---7.13%+26.92%+19.30%
למידע נוסף על DODO מחיר

DODO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DODO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 9
קנה 12
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 4נייטרלי 5קנה 5
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 4קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02127
0.02126
R2
0.02126
0.02126
R1
0.02126
0.02126
PP
0.02125
0.02125
S1
0.02125
0.02125
S2
0.02124
0.02125
S3
0.02124
0.02124

DODO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.26M
$1.35 M
$1.61 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.34 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.31 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

DODO זרימת הון

זרימת נטו פנימהDODOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.02
2026-08-20-$0.10 M0.02
2026-08-19$0.10 M0.02
2026-08-18$0.51 M0.02
2026-08-17$0.34 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב DODO (DODO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב DODO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDODO
$0.02126
$0.02126$0.02126
+4.06%
5.10M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DODO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DODO
DODO
USD
USD

1 DODO = 0.02126 USD

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