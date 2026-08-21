DODO (DODO) ניתוח טכני היום דף DODO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DODO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DODO למטה. הירשם

DODO (DODO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02126 -- -7.13% +26.92% +19.30%

DODO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DODO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 9 קנה 12 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 5 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 4 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02127 0.02126 R2 0.02126 0.02126 R1 0.02126 0.02126 PP 0.02125 0.02125 S1 0.02125 0.02125 S2 0.02124 0.02125 S3 0.02124 0.02124

DODO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.26M $1.35 M $1.61 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.34 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.31 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $1.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.01 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. DODO זרימת הון זרימת נטו פנימה DODOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.02 2026-08-20 -$0.10 M 0.02 2026-08-19 $0.10 M 0.02 2026-08-18 $0.51 M 0.02 2026-08-17 $0.34 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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