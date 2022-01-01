DODO (DODO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DODO (DODO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DODO (DODO) מידע DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets. אתר רשמי: https://dodoex.io/ מסמך לבן: https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd קנה DODOעכשיו!

DODO (DODO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DODO (DODO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 33.06M $ 33.06M $ 33.06M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 725.70M $ 725.70M $ 725.70M FDV (שווי מדולל מלא): $ 45.55M $ 45.55M $ 45.55M שיא כל הזמנים: $ 8.53 $ 8.53 $ 8.53 שפל כל הזמנים: $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 מחיר נוכחי: $ 0.04555 $ 0.04555 $ 0.04555 למידע נוסף על DODO (DODO) מחיר

DODO (DODO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DODO (DODO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DODO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DODOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DODOטוקניומיקה, חקרו אתDODOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DODO מעוניין להוסיף את DODO (DODO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DODO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DODO ב-MEXC עכשיו!

DODO (DODO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DODOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DODO עכשיו את היסטוריית המחירים!

DODO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DODO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DODO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DODOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

