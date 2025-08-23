עוד על DMAIL

Dmail Network סֵמֶל

Dmail Network מְחִיר(DMAIL)

1 DMAIL ל USDמחיר חי:

$0.03511
$0.03511$0.03511
-14.88%1D
USD
Dmail Network (DMAIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:35:40 (UTC+8)

Dmail Network (DMAIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0337
$ 0.0337$ 0.0337
24 שעות נמוך
$ 0.04195
$ 0.04195$ 0.04195
גבוה 24 שעות

$ 0.0337
$ 0.0337$ 0.0337

$ 0.04195
$ 0.04195$ 0.04195

$ 1.1467487789725967
$ 1.1467487789725967$ 1.1467487789725967

$ 0.03506351158331682
$ 0.03506351158331682$ 0.03506351158331682

+0.48%

-14.87%

-26.23%

-26.23%

Dmail Network (DMAIL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03511. במהלך 24 השעות האחרונות, DMAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0337 לבין שיא של $ 0.04195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1467487789725967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03506351158331682.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMAIL השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -14.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dmail Network (DMAIL) מידע שוק

No.1513

$ 4.05M
$ 4.05M$ 4.05M

$ 60.36K
$ 60.36K$ 60.36K

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

115.22M
115.22M 115.22M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

57.60%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Dmail Network הוא $ 4.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.36K. ההיצע במחזור של DMAIL הוא 115.22M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.02M.

Dmail Network (DMAIL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dmail Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0061377-14.87%
30 ימים$ -0.04289-54.99%
60 ימים$ -0.04862-58.07%
90 ימים$ -0.08771-71.42%
Dmail Network שינוי מחיר היום

היום,DMAIL רשם שינוי של $ -0.0061377 (-14.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dmail Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.04289 (-54.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dmail Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DMAIL ראה שינוי של $ -0.04862 (-58.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dmail Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.08771 (-71.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dmail Network (DMAIL)?

בדוק את Dmail Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDmail Network (DMAIL)

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

Dmail Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dmail Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDMAIL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dmail Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDmail Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dmail Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dmail Network (DMAIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dmail Network (DMAIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dmail Network.

בדוק את Dmail Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Dmail Network (DMAIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dmail Network (DMAIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DMAIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dmail Network (DMAIL)

מחפש איך לקנותDmail Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dmail Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Dmail Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dmail Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDmail Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dmail Network

כמה שווה Dmail Network (DMAIL) היום?
החי DMAILהמחיר ב USD הוא 0.03511 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DMAIL ל USD?
המחיר הנוכחי של DMAIL ל USD הוא $ 0.03511. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dmail Network?
שווי השוק של DMAIL הוא $ 4.05M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DMAIL?
ההיצע במחזור של DMAIL הוא 115.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DMAIL?
‏‏DMAIL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.1467487789725967 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DMAIL?
DMAIL ‏‏רשם מחירATL של 0.03506351158331682 USD.
מהו נפח המסחר של DMAIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DMAIL הוא $ 60.36K USD.
האם DMAIL יעלה השנה?
DMAIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DMAIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:35:40 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

