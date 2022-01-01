Dmail Network (DMAIL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Dmail Network (DMAIL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Dmail Network (DMAIL) מידע Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers. אתר רשמי: https://dmail.ai/ מסמך לבן: https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192 קנה DMAILעכשיו!

Dmail Network (DMAIL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dmail Network (DMAIL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 115.22M $ 115.22M $ 115.22M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M שיא כל הזמנים: $ 1.2467 $ 1.2467 $ 1.2467 שפל כל הזמנים: $ 0.030633977234478707 $ 0.030633977234478707 $ 0.030633977234478707 מחיר נוכחי: $ 0.03018 $ 0.03018 $ 0.03018 למידע נוסף על Dmail Network (DMAIL) מחיר

Dmail Network (DMAIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dmail Network (DMAIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DMAIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DMAILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DMAILטוקניומיקה, חקרו אתDMAILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Dmail Network (DMAIL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DMAILעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DMAIL עכשיו את היסטוריית המחירים!

