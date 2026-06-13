DEPIN מחיר היום

מחיר DEPIN (DEPIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007698, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEPIN ל USD הוא $ 0.00007698 לכל DEPIN.

DEPIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,165, עם היצע במחזור של 963.47M DEPIN. ב‑24 השעות האחרונות, DEPIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02965616, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000060.

ביצועים לטווח קצר, DEPIN נע ב -- בשעה האחרונה ו +352.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.01.

DEPIN (DEPIN) מידע שוק

שווי שוק $ 74.17K$ 74.17K $ 74.17K נפח (24 שעות) $ 0.01$ 0.01 $ 0.01 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.32K$ 79.32K $ 79.32K אספקת מחזור 963.47M 963.47M 963.47M אספקה כוללת 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19

שווי השוק הנוכחי של DEPIN הוא $ 74.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.01. ההיצע במחזור של DEPIN הוא 963.47M, עם היצע כולל של 1030461788.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.32K.