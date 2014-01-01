DASH (DASH) ניתוח טכני היום דף DASH הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DASH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DASH למטה. הירשם

DASH (DASH) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $32.84 -- +8.02% -5.80% -23.20%

DASH אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DASH במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 2 קנה 8 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 32.8466 32.8433 R2 32.8433 32.8395 R1 32.8366 32.8371 PP 32.8333 32.8333 S1 32.8266 32.8295 S2 32.8233 32.8271 S3 32.8166 32.8233

DASH אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.02M $2.98 M $2.96 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.38M קניות פעילות ל-3 ימים $2.57 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.95 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.32M קניות פעילות ל-7 ימים $5.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $5.44 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. DASH זרימת הון זרימת נטו פנימה DASHUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.33 M 33.00 2026-08-20 -$0.35 M 32.50 2026-08-19 $0.08 M 30.87 2026-08-18 -$0.22 M 30.17 2026-08-17 -$0.22 M 30.44 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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