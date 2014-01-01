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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DASH, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DASH, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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DASH (DASH) ניתוח טכני היום

DASH (DASH) ניתוח טכני היום

דף DASH הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DASH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DASH למטה.

DASH (DASH) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$32.84--+8.02%-5.80%-23.20%
למידע נוסף על DASH מחיר

DASH אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DASH במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 2
קנה 8
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 5
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
32.8466
32.8433
R2
32.8433
32.8395
R1
32.8366
32.8371
PP
32.8333
32.8333
S1
32.8266
32.8295
S2
32.8233
32.8271
S3
32.8166
32.8233

DASH אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.02M
$2.98 M
$2.96 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.38M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2.57 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.95 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.32M
קניות פעילות ל-7 ימים
$5.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$5.44 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

DASH זרימת הון

זרימת נטו פנימהDASHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.33 M33.00
2026-08-20-$0.35 M32.50
2026-08-19$0.08 M30.87
2026-08-18-$0.22 M30.17
2026-08-17-$0.22 M30.44

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב DASH (DASH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב DASH מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDASH
$32.84
$32.84$32.84
+1.01%
10.35K (USDT)
/USDCDASH
$32.87
$32.87$32.87
+1.04%
1.74K (USDT)
/BTCDASH
$0.0004521
$0.0004521$0.0004521
+0.73%
296.37 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DASH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 32.84 USD

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