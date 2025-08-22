עוד על CSIGMA

cSigma Finance

cSigma Finance מְחִיר(CSIGMA)

1 CSIGMA ל USDמחיר חי: $0.01045

$0.01045
$0.01045$0.01045
0.00%1D
USD
cSigma Finance (CSIGMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:02:09 (UTC+8)

cSigma Finance (CSIGMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01045
$ 0.01045$ 0.01045
24 שעות נמוך
$ 0.0106
$ 0.0106$ 0.0106
גבוה 24 שעות

$ 0.01045
$ 0.01045$ 0.01045

$ 0.0106
$ 0.0106$ 0.0106

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-0.76%

-0.76%

cSigma Finance (CSIGMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01045. במהלך 24 השעות האחרונות, CSIGMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01045 לבין שיא של $ 0.0106, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSIGMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSIGMA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cSigma Finance (CSIGMA) מידע שוק

--
----

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

$ 10.45M
$ 10.45M$ 10.45M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של cSigma Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.75. ההיצע במחזור של CSIGMA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.45M.

cSigma Finance (CSIGMA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של cSigma Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.00345+49.28%
60 ימים$ -0.00195-15.73%
90 ימים$ -0.00316-23.22%
cSigma Finance שינוי מחיר היום

היום,CSIGMA רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

cSigma Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00345 (+49.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

cSigma Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CSIGMA ראה שינוי של $ -0.00195 (-15.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

cSigma Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00316 (-23.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של cSigma Finance (CSIGMA)?

בדוק את cSigma Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהcSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

cSigma Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול cSigma Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCSIGMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים cSigma Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךcSigma Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

cSigma Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה cSigma Finance (CSIGMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cSigma Finance (CSIGMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cSigma Finance.

בדוק את cSigma Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

cSigma Finance (CSIGMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של cSigma Finance (CSIGMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSIGMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות cSigma Finance (CSIGMA)

מחפש איך לקנותcSigma Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש cSigma Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CSIGMA למטבעות מקומיים

cSigma Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של cSigma Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרcSigma Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על cSigma Finance

כמה שווה cSigma Finance (CSIGMA) היום?
החי CSIGMAהמחיר ב USD הוא 0.01045 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CSIGMA ל USD?
המחיר הנוכחי של CSIGMA ל USD הוא $ 0.01045. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של cSigma Finance?
שווי השוק של CSIGMA הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CSIGMA?
ההיצע במחזור של CSIGMA הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CSIGMA?
‏‏CSIGMA השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CSIGMA?
CSIGMA ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של CSIGMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CSIGMA הוא $ 3.75 USD.
האם CSIGMA יעלה השנה?
CSIGMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CSIGMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:02:09 (UTC+8)

