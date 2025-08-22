cSigma Finance (CSIGMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01045. במהלך 24 השעות האחרונות, CSIGMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01045 לבין שיא של $ 0.0106, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSIGMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSIGMA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
cSigma Finance (CSIGMA) מידע שוק
$ 3.75
$ 3.75$ 3.75
$ 10.45M
$ 10.45M$ 10.45M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של cSigma Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.75. ההיצע במחזור של CSIGMA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.45M.
cSigma Finance (CSIGMA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של cSigma Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ +0.00345
+49.28%
60 ימים
$ -0.00195
-15.73%
90 ימים
$ -0.00316
-23.22%
cSigma Finance שינוי מחיר היום
היום,CSIGMA רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
cSigma Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00345 (+49.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
cSigma Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CSIGMA ראה שינוי של $ -0.00195 (-15.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
cSigma Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00316 (-23.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של cSigma Finance (CSIGMA)?
cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.
cSigma Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה cSigma Finance (CSIGMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cSigma Finance (CSIGMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cSigma Finance.
הבנת הטוקנומיקה של cSigma Finance (CSIGMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSIGMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות cSigma Finance (CSIGMA)
