cSigma Finance (CSIGMA) מידע cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. אתר רשמי: https://www.csigma.finance/ מסמך לבן: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db קנה CSIGMAעכשיו!

cSigma Finance (CSIGMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור cSigma Finance (CSIGMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.45M $ 10.45M $ 10.45M שיא כל הזמנים: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.01045 $ 0.01045 $ 0.01045 למידע נוסף על cSigma Finance (CSIGMA) מחיר

cSigma Finance (CSIGMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של cSigma Finance (CSIGMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CSIGMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CSIGMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CSIGMAטוקניומיקה, חקרו אתCSIGMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

cSigma Finance (CSIGMA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CSIGMAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CSIGMA עכשיו את היסטוריית המחירים!

CSIGMA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CSIGMA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CSIGMA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CSIGMAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

