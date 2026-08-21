Curve (CRV) ניתוח טכני היום דף Curve הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CRV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Curve למטה. הירשם

Curve (CRV) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2774 -- +9.25% +29.38% +21.50%

Curve אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Curve במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 2 קנה 13 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2772 0.277 R2 0.277 0.2768 R1 0.2767 0.2767 PP 0.2765 0.2765 S1 0.2762 0.2763 S2 0.276 0.2762 S3 0.2757 0.276

Curve אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.11M $13.58 M $13.69 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.26M קניות פעילות ל-3 ימים $4.77 M מכירות פעילות ל-3 ימים $5.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $10.85 M מכירות פעילות ל-7 ימים $10.81 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Curve זרימת הון זרימת נטו פנימה CRVUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.08 M 0.28 2026-08-20 $0.01 M 0.27 2026-08-19 $0.20 M 0.25 2026-08-18 -$0.36 M 0.24 2026-08-17 -$0.58 M 0.25 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Curve (CRV) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Curve מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT CRV $0.2767 $0.2767 $0.2767 +2.97% 4.39M (USDT) סַחַר / USDC CRV $0.2776 $0.2776 $0.2776 +3.38% 211.21K (USDT) סַחַר / ETH CRV $0.00011965 $0.00011965 $0.00011965 +3.67% 23.69K (USDT) סַחַר