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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Curve, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Curve, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Curve (CRV) ניתוח טכני היום

Curve (CRV) ניתוח טכני היום

דף Curve הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CRV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Curve למטה.

Curve (CRV) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.2774--+9.25%+29.38%+21.50%
למידע נוסף על Curve מחיר

Curve אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Curve במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 2
קנה 13
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.2772
0.277
R2
0.277
0.2768
R1
0.2767
0.2767
PP
0.2765
0.2765
S1
0.2762
0.2763
S2
0.276
0.2762
S3
0.2757
0.276

Curve אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.11M
$13.58 M
$13.69 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.26M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.77 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$5.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$10.85 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$10.81 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Curve זרימת הון

זרימת נטו פנימהCRVUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.08 M0.28
2026-08-20$0.01 M0.27
2026-08-19$0.20 M0.25
2026-08-18-$0.36 M0.24
2026-08-17-$0.58 M0.25

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Curve

סחור ב Curve (CRV) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Curve מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCRV
$0.2767
$0.2767$0.2767
+2.97%
4.39M (USDT)
/USDCCRV
$0.2776
$0.2776$0.2776
+3.38%
211.21K (USDT)
/ETHCRV
$0.00011965
$0.00011965$0.00011965
+3.67%
23.69K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CRV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CRV
CRV
USD
USD

1 CRV = 0.2774 USD

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