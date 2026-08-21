Compound (COMP) ניתוח טכני היום דף Compound הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COMP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Compound למטה. הירשם

Compound (COMP) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $18.85 -- +16.42% +8.02% -4.66%

Compound אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Compound במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 1 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 18.8633 18.8566 R2 18.8566 18.8528 R1 18.8533 18.8504 PP 18.8466 18.8466 S1 18.8433 18.8428 S2 18.8366 18.8404 S3 18.8333 18.8366

Compound אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.15M $3.35 M $3.50 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.47 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.49 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.09M קניות פעילות ל-7 ימים $2.14 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.23 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Compound זרימת הון זרימת נטו פנימה COMPUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 18.93 2026-08-20 -$0.04 M 19.28 2026-08-19 -$0.10 M 17.89 2026-08-18 $0.46 M 17.31 2026-08-17 $0.01 M 16.66 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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