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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Compound, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Compound, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Compound (COMP) ניתוח טכני היום

Compound (COMP) ניתוח טכני היום

דף Compound הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COMP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Compound למטה.

Compound (COMP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$18.85--+16.42%+8.02%-4.66%
למידע נוסף על Compound מחיר

Compound אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Compound במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
18.8633
18.8566
R2
18.8566
18.8528
R1
18.8533
18.8504
PP
18.8466
18.8466
S1
18.8433
18.8428
S2
18.8366
18.8404
S3
18.8333
18.8366

Compound אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.15M
$3.35 M
$3.50 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.47 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.49 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.09M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.14 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.23 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Compound זרימת הון

זרימת נטו פנימהCOMPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M18.93
2026-08-20-$0.04 M19.28
2026-08-19-$0.10 M17.89
2026-08-18$0.46 M17.31
2026-08-17$0.01 M16.66

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Compound (COMP) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCOMP
$18.85
$18.85$18.85
-2.33%
5.55K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

COMP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

COMP
COMP
USD
USD

1 COMP = 18.85 USD

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