Cogni Token סֵמֶל

Cogni Token מְחִיר(COG)

1 COG ל USDמחיר חי:

$0.2697
$0.2697$0.2697
-2.74%1D
USD
Cogni Token (COG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:14 (UTC+8)

Cogni Token (COG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2654
$ 0.2654$ 0.2654
24 שעות נמוך
$ 0.2872
$ 0.2872$ 0.2872
גבוה 24 שעות

$ 0.2654
$ 0.2654$ 0.2654

$ 0.2872
$ 0.2872$ 0.2872

--
----

--
----

-0.85%

-2.74%

-3.99%

-3.99%

Cogni Token (COG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2697. במהלך 24 השעות האחרונות, COG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2654 לבין שיא של $ 0.2872, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COG השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -2.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cogni Token (COG) מידע שוק

--
----

$ 187.51K
$ 187.51K$ 187.51K

$ 26.97M
$ 26.97M$ 26.97M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Cogni Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 187.51K. ההיצע במחזור של COG הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.97M.

Cogni Token (COG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cogni Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.007598-2.74%
30 ימים$ -0.0343-11.29%
60 ימים$ +0.0608+29.10%
90 ימים$ +0.0697+34.85%
Cogni Token שינוי מחיר היום

היום,COG רשם שינוי של $ -0.007598 (-2.74%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cogni Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0343 (-11.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cogni Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COG ראה שינוי של $ +0.0608 (+29.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cogni Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0697 (+34.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cogni Token (COG)?

בדוק את Cogni Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCogni Token (COG)

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Cogni Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cogni Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCOG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cogni Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCogni Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cogni Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cogni Token (COG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cogni Token (COG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cogni Token.

בדוק את Cogni Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Cogni Token (COG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cogni Token (COG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cogni Token (COG)

מחפש איך לקנותCogni Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cogni Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Cogni Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cogni Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCogni Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cogni Token

כמה שווה Cogni Token (COG) היום?
החי COGהמחיר ב USD הוא 0.2697 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COG ל USD?
המחיר הנוכחי של COG ל USD הוא $ 0.2697. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cogni Token?
שווי השוק של COG הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COG?
ההיצע במחזור של COG הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COG?
‏‏COG השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COG?
COG ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של COG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COG הוא $ 187.51K USD.
האם COG יעלה השנה?
COG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:14 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

