Cogni Token (COG) מידע CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability. אתר רשמי: https://cognitoken.top/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1zNSIjCKglyr5uNid9sAnCTZBF00y1239/view סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xba27e487697f88635baf8b469a36a313faccb4ea קנה COGעכשיו!

Cogni Token (COG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cogni Token (COG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 27.48M $ 27.48M $ 27.48M שיא כל הזמנים: $ 47 $ 47 $ 47 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.2748 $ 0.2748 $ 0.2748 למידע נוסף על Cogni Token (COG) מחיר

Cogni Token (COG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cogni Token (COG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COGטוקניומיקה, חקרו אתCOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

