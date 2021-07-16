Clover Finance (CLV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02123. במהלך 24 השעות האחרונות, CLV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02073 לבין שיא של $ 0.02175, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16773807, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01884028306691932.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLV השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Clover Finance (CLV) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Clover Finance הוא $ 25.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.51K. ההיצע במחזור של CLV הוא 1.22B, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.46M.
Clover Finance (CLV) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Clover Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.00208
-8.93%
60 ימים
$ +0.00023
+1.09%
90 ימים
$ -0.00621
-22.64%
Clover Finance שינוי מחיר היום
היום,CLV רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Clover Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00208 (-8.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Clover Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLV ראה שינוי של $ +0.00023 (+1.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Clover Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00621 (-22.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.
Clover Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Clover Finance (CLV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Clover Finance (CLV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Clover Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Clover Finance (CLV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
