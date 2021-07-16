עוד על CLV

Clover Finance סֵמֶל

Clover Finance מְחִיר(CLV)

1 CLV ל USDמחיר חי:

$0.02123
$0.02123$0.02123
0.00%1D
USD
Clover Finance (CLV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:38:34 (UTC+8)

Clover Finance (CLV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02073
$ 0.02073$ 0.02073
24 שעות נמוך
$ 0.02175
$ 0.02175$ 0.02175
גבוה 24 שעות

$ 0.02073
$ 0.02073$ 0.02073

$ 0.02175
$ 0.02175$ 0.02175

$ 2.16773807
$ 2.16773807$ 2.16773807

$ 0.01884028306691932
$ 0.01884028306691932$ 0.01884028306691932

+0.09%

0.00%

+2.70%

+2.70%

Clover Finance (CLV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02123. במהלך 24 השעות האחרונות, CLV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02073 לבין שיא של $ 0.02175, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16773807, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01884028306691932.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLV השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clover Finance (CLV) מידע שוק

No.817

$ 25.99M
$ 25.99M$ 25.99M

$ 57.51K
$ 57.51K$ 57.51K

$ 42.46M
$ 42.46M$ 42.46M

1.22B
1.22B 1.22B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2021-07-16 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Clover Finance הוא $ 25.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.51K. ההיצע במחזור של CLV הוא 1.22B, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.46M.

Clover Finance (CLV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Clover Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.00208-8.93%
60 ימים$ +0.00023+1.09%
90 ימים$ -0.00621-22.64%
Clover Finance שינוי מחיר היום

היום,CLV רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Clover Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00208 (-8.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Clover Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLV ראה שינוי של $ +0.00023 (+1.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Clover Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00621 (-22.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Clover Finance (CLV)?

בדוק את Clover Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהClover Finance (CLV)

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Clover Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Clover Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCLV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Clover Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךClover Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Clover Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Clover Finance (CLV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Clover Finance (CLV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Clover Finance.

בדוק את Clover Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Clover Finance (CLV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Clover Finance (CLV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Clover Finance (CLV)

מחפש איך לקנותClover Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Clover Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CLV למטבעות מקומיים

1 Clover Finance(CLV) ל VND
558.66745
1 Clover Finance(CLV) ל AUD
A$0.0326942
1 Clover Finance(CLV) ל GBP
0.0157102
1 Clover Finance(CLV) ל EUR
0.0180455
1 Clover Finance(CLV) ל USD
$0.02123
1 Clover Finance(CLV) ל MYR
RM0.089166
1 Clover Finance(CLV) ל TRY
0.87043
1 Clover Finance(CLV) ל JPY
¥3.12081
1 Clover Finance(CLV) ל ARS
ARS$28.04483
1 Clover Finance(CLV) ל RUB
1.7109257
1 Clover Finance(CLV) ל INR
1.8588988
1 Clover Finance(CLV) ל IDR
Rp342.4193069
1 Clover Finance(CLV) ל KRW
29.4451608
1 Clover Finance(CLV) ל PHP
1.2041656
1 Clover Finance(CLV) ל EGP
￡E.1.0292304
1 Clover Finance(CLV) ל BRL
R$0.1154912
1 Clover Finance(CLV) ל CAD
C$0.0292974
1 Clover Finance(CLV) ל BDT
2.5590642
1 Clover Finance(CLV) ל NGN
32.4120533
1 Clover Finance(CLV) ל COP
$84.92
1 Clover Finance(CLV) ל ZAR
R.0.3719496
1 Clover Finance(CLV) ל UAH
0.8695808
1 Clover Finance(CLV) ל VES
Bs2.9722
1 Clover Finance(CLV) ל CLP
$20.35957
1 Clover Finance(CLV) ל PKR
Rs5.9700883
1 Clover Finance(CLV) ל KZT
11.3104948
1 Clover Finance(CLV) ל THB
฿0.6887012
1 Clover Finance(CLV) ל TWD
NT$0.6466658
1 Clover Finance(CLV) ל AED
د.إ0.0779141
1 Clover Finance(CLV) ל CHF
Fr0.016984
1 Clover Finance(CLV) ל HKD
HK$0.1658063
1 Clover Finance(CLV) ל AMD
֏8.0385272
1 Clover Finance(CLV) ל MAD
.د.م0.1904331
1 Clover Finance(CLV) ל MXN
$0.3957272
1 Clover Finance(CLV) ל SAR
ريال0.0796125
1 Clover Finance(CLV) ל PLN
0.0772772
1 Clover Finance(CLV) ל RON
лв0.0915013
1 Clover Finance(CLV) ל SEK
kr0.2021096
1 Clover Finance(CLV) ל BGN
лв0.0354541
1 Clover Finance(CLV) ל HUF
Ft7.2086465
1 Clover Finance(CLV) ל CZK
0.4454054
1 Clover Finance(CLV) ל KWD
د.ك0.00647515
1 Clover Finance(CLV) ל ILS
0.0715451
1 Clover Finance(CLV) ל AOA
Kz19.3526311
1 Clover Finance(CLV) ל BHD
.د.ب0.00800371
1 Clover Finance(CLV) ל BMD
$0.02123
1 Clover Finance(CLV) ל DKK
kr0.1352351
1 Clover Finance(CLV) ל HNL
L0.5504939
1 Clover Finance(CLV) ל MUR
0.9689372
1 Clover Finance(CLV) ל NAD
$0.3711004
1 Clover Finance(CLV) ל NOK
kr0.214423
1 Clover Finance(CLV) ל NZD
$0.036091
1 Clover Finance(CLV) ל PAB
B/.0.02123
1 Clover Finance(CLV) ל PGK
K0.0887414
1 Clover Finance(CLV) ל QAR
ر.ق0.0766403
1 Clover Finance(CLV) ל RSD
дин.2.1261845

Clover Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Clover Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרClover Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Clover Finance

כמה שווה Clover Finance (CLV) היום?
החי CLVהמחיר ב USD הוא 0.02123 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLV ל USD?
המחיר הנוכחי של CLV ל USD הוא $ 0.02123. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Clover Finance?
שווי השוק של CLV הוא $ 25.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLV?
ההיצע במחזור של CLV הוא 1.22B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLV?
‏‏CLV השיג מחיר שיא (ATH) של 2.16773807 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLV?
CLV ‏‏רשם מחירATL של 0.01884028306691932 USD.
מהו נפח המסחר של CLV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLV הוא $ 57.51K USD.
האם CLV יעלה השנה?
CLV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:38:34 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CLV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CLV
CLV
USD
USD

1 CLV = 0.02123 USD

מסחרCLV

USDTCLV
$0.02123
$0.02123$0.02123
+0.09%

