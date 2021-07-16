Clover Finance (CLV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Clover Finance (CLV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Clover Finance (CLV) מידע Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. אתר רשמי: https://clv.org/ מסמך לבן: https://docs.clv.org/ סייר בלוקים: https://clv.subscan.io/ קנה CLVעכשיו!

Clover Finance (CLV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Clover Finance (CLV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 25.19M $ 25.19M $ 25.19M ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (שווי מדולל מלא): $ 41.16M $ 41.16M $ 41.16M שיא כל הזמנים: $ 2.173 $ 2.173 $ 2.173 שפל כל הזמנים: $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 מחיר נוכחי: $ 0.02058 $ 0.02058 $ 0.02058 למידע נוסף על Clover Finance (CLV) מחיר

Clover Finance (CLV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Clover Finance (CLV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CLV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CLVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CLVטוקניומיקה, חקרו אתCLVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CLV מעוניין להוסיף את Clover Finance (CLV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CLV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CLV ב-MEXC עכשיו!

Clover Finance (CLV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CLVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CLV עכשיו את היסטוריית המחירים!

CLV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CLV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CLV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CLVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

