Chis AI (CHISAI) מידע Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control. אתר רשמי: https://chisai.io/ מסמך לבן: https://chis-ai-docs.gitbook.io/chis-ai-docs סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x21023e347cf3c69355daf36107945876e2c4071a קנה CHISAIעכשיו!

Chis AI (CHISAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Chis AI (CHISAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 24.11M $ 24.11M $ 24.11M שיא כל הזמנים: $ 0.27688 $ 0.27688 $ 0.27688 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.24112 $ 0.24112 $ 0.24112 למידע נוסף על Chis AI (CHISAI) מחיר

Chis AI (CHISAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Chis AI (CHISAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CHISAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CHISAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CHISAIטוקניומיקה, חקרו אתCHISAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CHISAI מעוניין להוסיף את Chis AI (CHISAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CHISAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CHISAI ב-MEXC עכשיו!

Chis AI (CHISAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CHISAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CHISAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

CHISAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CHISAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CHISAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CHISAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

