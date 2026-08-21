קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Concordium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Concordium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על CCD

CCD מידע על מחיר

מה זה CCD

CCD מסמך לבן

CCD אתר רשמי

CCD טוקניומיקה

CCD תחזית מחיר

CCD היסטוריה

CCD מדריך קנייה

CCDממיר מטבעות לפיאט

CCD ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Concordium (CCD) ניתוח טכני היום

Concordium (CCD) ניתוח טכני היום

דף Concordium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CCD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Concordium למטה.

Concordium (CCD) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.003486--+5.63%-13.05%-30.82%
למידע נוסף על Concordium מחיר

Concordium זרימת הון

זרימת נטו פנימהCCDUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Concordium

CCD USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב CCD עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של CCD USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Concordium (CCD) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Concordium מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCCD
$0.003485
$0.003485$0.003485
+1.48%
44.32M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CCD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CCD
CCD
USD
USD

1 CCD = 0.003486 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.