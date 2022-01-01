Concordium (CCD) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Concordium (CCD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Concordium (CCD) מידע

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.

אתר רשמי:
https://www.concordium.com
מסמך לבן:
https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf
סייר בלוקים:
https://ccdscan.io/

Concordium (CCD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Concordium (CCD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 48.09M
$ 48.09M
ההיצע הכולל:
$ 14.06B
$ 14.06B
אספקה במחזור:
$ 11.63B
$ 11.63B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 58.12M
$ 58.12M
שיא כל הזמנים:
$ 0.05309
$ 0.05309
שפל כל הזמנים:
$ 0.002569331689533657
$ 0.002569331689533657
מחיר נוכחי:
$ 0.004133
$ 0.004133

Concordium (CCD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Concordium (CCD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של CCD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות CCDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את CCDטוקניומיקה, חקרו אתCCDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CCD

מעוניין להוסיף את Concordium (CCD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CCD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Concordium (CCD) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של CCDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

CCD חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן CCD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CCD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.