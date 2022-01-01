Concordium (CCD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Concordium (CCD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Concordium (CCD) מידע Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance. אתר רשמי: https://www.concordium.com מסמך לבן: https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf סייר בלוקים: https://ccdscan.io/ קנה CCDעכשיו!

Concordium (CCD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Concordium (CCD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 48.09M $ 48.09M $ 48.09M ההיצע הכולל: $ 14.06B $ 14.06B $ 14.06B אספקה במחזור: $ 11.63B $ 11.63B $ 11.63B FDV (שווי מדולל מלא): $ 58.12M $ 58.12M $ 58.12M שיא כל הזמנים: $ 0.05309 $ 0.05309 $ 0.05309 שפל כל הזמנים: $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 מחיר נוכחי: $ 0.004133 $ 0.004133 $ 0.004133 למידע נוסף על Concordium (CCD) מחיר

Concordium (CCD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Concordium (CCD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CCD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CCDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CCDטוקניומיקה, חקרו אתCCDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CCD מעוניין להוסיף את Concordium (CCD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CCD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CCD ב-MEXC עכשיו!

Concordium (CCD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CCDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CCD עכשיו את היסטוריית המחירים!

CCD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CCD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CCD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CCDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

