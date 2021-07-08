עוד על CBK

Cobak Token

Cobak Token מְחִיר(CBK)

1 CBK ל USDמחיר חי:

$0.5726
$0.5726$0.5726
-1.19%1D
USD
Cobak Token (CBK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:58:46 (UTC+8)

Cobak Token (CBK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5725
$ 0.5725$ 0.5725
24 שעות נמוך
$ 0.587
$ 0.587$ 0.587
גבוה 24 שעות

$ 0.5725
$ 0.5725$ 0.5725

$ 0.587
$ 0.587$ 0.587

$ 16.31319095
$ 16.31319095$ 16.31319095

$ 0.3886256781622459
$ 0.3886256781622459$ 0.3886256781622459

+0.12%

-1.19%

-3.94%

-3.94%

Cobak Token (CBK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5735. במהלך 24 השעות האחרונות, CBK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5725 לבין שיא של $ 0.587, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.31319095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3886256781622459.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBK השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -1.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cobak Token (CBK) מידע שוק

No.551

$ 55.02M
$ 55.02M$ 55.02M

$ 54.93K
$ 54.93K$ 54.93K

$ 57.35M
$ 57.35M$ 57.35M

95.94M
95.94M 95.94M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

95.93%

2021-07-08 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Cobak Token הוא $ 55.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.93K. ההיצע במחזור של CBK הוא 95.94M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.35M.

Cobak Token (CBK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cobak Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.006896-1.19%
30 ימים$ -0.0628-9.87%
60 ימים$ +0.1059+22.64%
90 ימים$ +0.0454+8.59%
Cobak Token שינוי מחיר היום

היום,CBK רשם שינוי של $ -0.006896 (-1.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cobak Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0628 (-9.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cobak Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CBK ראה שינוי של $ +0.1059 (+22.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cobak Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0454 (+8.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cobak Token (CBK)?

בדוק את Cobak Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cobak Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCBK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cobak Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCobak Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cobak Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cobak Token (CBK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cobak Token (CBK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cobak Token.

בדוק את Cobak Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Cobak Token (CBK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cobak Token (CBK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CBK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cobak Token (CBK)

מחפש איך לקנותCobak Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cobak Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

למובן מעמיק יותר של Cobak Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCobak Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cobak Token

כמה שווה Cobak Token (CBK) היום?
החי CBKהמחיר ב USD הוא 0.5735 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CBK ל USD?
המחיר הנוכחי של CBK ל USD הוא $ 0.5735. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cobak Token?
שווי השוק של CBK הוא $ 55.02M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CBK?
ההיצע במחזור של CBK הוא 95.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CBK?
‏‏CBK השיג מחיר שיא (ATH) של 16.31319095 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CBK?
CBK ‏‏רשם מחירATL של 0.3886256781622459 USD.
מהו נפח המסחר של CBK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CBK הוא $ 54.93K USD.
האם CBK יעלה השנה?
CBK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CBK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:58:46 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

