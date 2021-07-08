Cobak Token (CBK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5735. במהלך 24 השעות האחרונות, CBK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5725 לבין שיא של $ 0.587, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.31319095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3886256781622459.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBK השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -1.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Cobak Token (CBK) מידע שוק
No.551
$ 55.02M
$ 55.02M$ 55.02M
$ 54.93K
$ 54.93K$ 54.93K
$ 57.35M
$ 57.35M$ 57.35M
95.94M
95.94M 95.94M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
95.93%
2021-07-08 00:00:00
ETH
שווי השוק הנוכחי של Cobak Token הוא $ 55.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.93K. ההיצע במחזור של CBK הוא 95.94M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.35M.
Cobak Token (CBK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Cobak Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.006896
-1.19%
30 ימים
$ -0.0628
-9.87%
60 ימים
$ +0.1059
+22.64%
90 ימים
$ +0.0454
+8.59%
Cobak Token שינוי מחיר היום
היום,CBK רשם שינוי של $ -0.006896 (-1.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Cobak Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0628 (-9.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Cobak Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CBK ראה שינוי של $ +0.1059 (+22.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Cobak Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0454 (+8.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cobak Token (CBK)?
Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.
Cobak Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCBK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cobak Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCobak Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Cobak Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Cobak Token (CBK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cobak Token (CBK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cobak Token.
הבנת הטוקנומיקה של Cobak Token (CBK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CBK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Cobak Token (CBK)
מחפש איך לקנותCobak Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cobak Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.
