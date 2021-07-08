Cobak Token (CBK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cobak Token (CBK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cobak Token (CBK) מידע Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. אתר רשמי: https://cobak.co.kr/ מסמך לבן: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD קנה CBKעכשיו!

Cobak Token (CBK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cobak Token (CBK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 55.67M $ 55.67M $ 55.67M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 96.75M $ 96.75M $ 96.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 57.54M $ 57.54M $ 57.54M שיא כל הזמנים: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 שפל כל הזמנים: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 מחיר נוכחי: $ 0.5754 $ 0.5754 $ 0.5754 למידע נוסף על Cobak Token (CBK) מחיר

Cobak Token (CBK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cobak Token (CBK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CBK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CBKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CBKטוקניומיקה, חקרו אתCBKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

