CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

שֵׁםCBK

דירוגNo.571

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)6.60%

אספקת מחזור96,751,361

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור0.9675%

תאריך הנפקה2021-07-08 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים16.31319095,2021-04-02

המחיר הנמוך ביותר0.3886256781622459,2022-12-31

בלוקצ'יין ציבוריETH

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
Loading...