Simons Cat (CAT) מידע Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. אתר רשמי: https://www.simonscat.xyz/ מסמך לבן: https://docs.simons.cat סייר בלוקים: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse קנה CATעכשיו!

Simons Cat (CAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Simons Cat (CAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 57.73M $ 57.73M $ 57.73M ההיצע הכולל: $ 8.10T $ 8.10T $ 8.10T אספקה במחזור: $ 7.30T $ 7.30T $ 7.30T FDV (שווי מדולל מלא): $ 71.22M $ 71.22M $ 71.22M שיא כל הזמנים: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 שפל כל הזמנים: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 מחיר נוכחי: $ 0.000007913 $ 0.000007913 $ 0.000007913 למידע נוסף על Simons Cat (CAT) מחיר

Simons Cat (CAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Simons Cat (CAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CATטוקניומיקה, חקרו אתCATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CAT מעוניין להוסיף את Simons Cat (CAT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CAT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CAT ב-MEXC עכשיו!

Simons Cat (CAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

CAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

