CARV (CARV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CARV (CARV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CARV (CARV) מידע CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. אתר רשמי: https://carv.io מסמך לבן: https://docs.carv.io/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A קנה CARVעכשיו!

CARV (CARV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CARV (CARV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 88.33M $ 88.33M $ 88.33M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 294.64M $ 294.64M $ 294.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 299.80M $ 299.80M $ 299.80M שיא כל הזמנים: $ 1.5265 $ 1.5265 $ 1.5265 שפל כל הזמנים: $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 מחיר נוכחי: $ 0.2998 $ 0.2998 $ 0.2998 למידע נוסף על CARV (CARV) מחיר

CARV (CARV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CARV (CARV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CARV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CARVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CARVטוקניומיקה, חקרו אתCARVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CARV מעוניין להוסיף את CARV (CARV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CARV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CARV ב-MEXC עכשיו!

CARV (CARV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CARVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CARV עכשיו את היסטוריית המחירים!

CARV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CARV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CARV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CARVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

