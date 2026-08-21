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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על PancakeSwap, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על PancakeSwap, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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PancakeSwap (CAKE) ניתוח טכני היום

PancakeSwap (CAKE) ניתוח טכני היום

דף PancakeSwap הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CAKE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של PancakeSwap למטה.

PancakeSwap (CAKE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.637--+13.83%+17.26%+15.52%
למידע נוסף על PancakeSwap מחיר

PancakeSwap אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של PancakeSwap במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 14
נייטרלי 1
קנה 11
ממוצעים נעים:מכורמכור 11נייטרלי 0קנה 3
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.6353
1.6352
R2
1.6352
1.6352
R1
1.6352
1.6352
PP
1.6351
1.6351
S1
1.6351
1.6351
S2
1.635
1.6351
S3
1.635
1.635

PancakeSwap אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.03M
$3.90 M
$3.93 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.44M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.53 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.43M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.95 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3.38 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

PancakeSwap זרימת הון

זרימת נטו פנימהCAKEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M1.64
2026-08-20$0.62 M1.64
2026-08-19-$0.28 M1.57
2026-08-18$0.17 M1.48
2026-08-17$0.10 M1.47

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב PancakeSwap (CAKE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב PancakeSwap מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCAKE
$1.636
$1.636$1.636
+0.12%
519.37K (USDT)
/USDCCAKE
$1.636
$1.636$1.636
+0.06%
34.79K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CAKE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CAKE
CAKE
USD
USD

1 CAKE = 1.637 USD

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