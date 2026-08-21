PancakeSwap (CAKE) ניתוח טכני היום דף PancakeSwap הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CAKE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של PancakeSwap למטה. הירשם

PancakeSwap (CAKE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.637 -- +13.83% +17.26% +15.52%

PancakeSwap אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של PancakeSwap במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 14 נייטרלי 1 קנה 11 ממוצעים נעים : מכור מכור 11 נייטרלי 0 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.6353 1.6352 R2 1.6352 1.6352 R1 1.6352 1.6352 PP 1.6351 1.6351 S1 1.6351 1.6351 S2 1.635 1.6351 S3 1.635 1.635

PancakeSwap אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.03M $3.90 M $3.93 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.44M קניות פעילות ל-3 ימים $2.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.53 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.43M קניות פעילות ל-7 ימים $2.95 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3.38 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. PancakeSwap זרימת הון זרימת נטו פנימה CAKEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.03 M 1.64 2026-08-20 $0.62 M 1.64 2026-08-19 -$0.28 M 1.57 2026-08-18 $0.17 M 1.48 2026-08-17 $0.10 M 1.47 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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