PancakeSwap (CAKE) מידע PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity. אתר רשמי: https://pancakeswap.finance/ מסמך לבן: https://docs.pancakeswap.finance/developers סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4qQeZ5LwSz6HuupUu8jCtgXyW1mYQcNbFAW1sWZp89HL קנה CAKEעכשיו!

PancakeSwap (CAKE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PancakeSwap (CAKE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 902.11M $ 902.11M $ 902.11M ההיצע הכולל: $ 362.72M $ 362.72M $ 362.72M אספקה במחזור: $ 344.19M $ 344.19M $ 344.19M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B שיא כל הזמנים: $ 44.137 $ 44.137 $ 44.137 שפל כל הזמנים: $ 0.00023177 $ 0.00023177 $ 0.00023177 מחיר נוכחי: $ 2.621 $ 2.621 $ 2.621 למידע נוסף על PancakeSwap (CAKE) מחיר

PancakeSwap (CAKE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PancakeSwap (CAKE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CAKE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CAKEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CAKEטוקניומיקה, חקרו אתCAKEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CAKE מעוניין להוסיף את PancakeSwap (CAKE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CAKE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CAKE ב-MEXC עכשיו!

PancakeSwap (CAKE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CAKEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CAKE עכשיו את היסטוריית המחירים!

CAKE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CAKE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CAKE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CAKEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

