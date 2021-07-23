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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Coin98, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Coin98, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Coin98 (C98) ניתוח טכני היום

Coin98 (C98) ניתוח טכני היום

דף Coin98 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של C98 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Coin98 למטה.

Coin98 (C98) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01526--+11.14%+15.34%-19.43%
למידע נוסף על Coin98 מחיר

Coin98 אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Coin98 במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 5
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 1קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01524
0.01523
R2
0.01523
0.01523
R1
0.01523
0.01523
PP
0.01522
0.01522
S1
0.01522
0.01522
S2
0.01521
0.01522
S3
0.01521
0.01521

Coin98 אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.94M
$11.97 M
$13.91 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.15 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Coin98 זרימת הון

זרימת נטו פנימהC98USDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.02
2026-08-20-$0.01 M0.02
2026-08-19$0.04 M0.01
2026-08-18-$0.05 M0.01
2026-08-17-$0.05 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Coin98

סחור ב Coin98 (C98) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Coin98 מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTC98
$0.01526
$0.01526$0.01526
+0.26%
5.31M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

C98-ל-USD מחשבון

סְכוּם

C98
C98
USD
USD

1 C98 = 0.01526 USD

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