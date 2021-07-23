Coin98 (C98) ניתוח טכני היום דף Coin98 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של C98 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Coin98 למטה. הירשם

Coin98 (C98) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01526 -- +11.14% +15.34% -19.43%

Coin98 אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Coin98 במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 5 קנה 15 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 1 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01524 0.01523 R2 0.01523 0.01523 R1 0.01523 0.01523 PP 0.01522 0.01522 S1 0.01522 0.01522 S2 0.01521 0.01522 S3 0.01521 0.01521

Coin98 אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.94M $11.97 M $13.91 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.15 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.15 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Coin98 זרימת הון זרימת נטו פנימה C98USDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.02 2026-08-20 -$0.01 M 0.02 2026-08-19 $0.04 M 0.01 2026-08-18 -$0.05 M 0.01 2026-08-17 -$0.05 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Coin98 (C98) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Coin98 מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT C98 $0.01526 $0.01526 $0.01526 +0.26% 5.31M (USDT) סַחַר