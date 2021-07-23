Coin98 (C98) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Coin98 (C98), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Coin98 (C98) מידע Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future. אתר רשמי: https://www.coin98.com/ מסמך לבן: https://docs.coin98.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9 קנה C98עכשיו!

Coin98 (C98) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Coin98 (C98), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 50.49M $ 50.49M $ 50.49M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 50.49M $ 50.49M $ 50.49M שיא כל הזמנים: $ 6.4344 $ 6.4344 $ 6.4344 שפל כל הזמנים: $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 מחיר נוכחי: $ 0.05049 $ 0.05049 $ 0.05049 למידע נוסף על Coin98 (C98) מחיר

Coin98 (C98) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Coin98 (C98) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של C98 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות C98האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את C98טוקניומיקה, חקרו אתC98המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות C98 מעוניין להוסיף את Coin98 (C98) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת C98, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות C98 ב-MEXC עכשיו!

Coin98 (C98) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של C98עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה C98 עכשיו את היסטוריית המחירים!

C98 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן C98 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו C98 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה C98עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

