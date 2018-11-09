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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BitcoinSV, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BitcoinSV, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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BitcoinSV (BSV) ניתוח טכני היום

BitcoinSV (BSV) ניתוח טכני היום

דף BitcoinSV הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BSV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BitcoinSV למטה.

BitcoinSV (BSV) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$16.05--+5.94%+17.41%+9.10%
למידע נוסף על BitcoinSV מחיר

BitcoinSV אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BitcoinSV במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 2
קנה 16
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 0קנה 8
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
16.1099
16.0999
R2
16.0999
16.0923
R1
16.0899
16.0876
PP
16.08
16.08
S1
16.0699
16.0723
S2
16.06
16.0676
S3
16.0499
16.06

BitcoinSV אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.05M
$2.13 M
$2.07 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.60 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.61 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.73 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BitcoinSV זרימת הון

זרימת נטו פנימהBSVUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב BitcoinSV (BSV) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BitcoinSV מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBSV
$16.05
$16.05$16.05
0.00%
7.46K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BSV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 16.05 USD

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