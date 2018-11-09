BitcoinSV (BSV) ניתוח טכני היום דף BitcoinSV הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BSV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BitcoinSV למטה. הירשם

BitcoinSV (BSV) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $16.05 -- +5.94% +17.41% +9.10%

BitcoinSV אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BitcoinSV במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 2 קנה 16 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 0 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 16.1099 16.0999 R2 16.0999 16.0923 R1 16.0899 16.0876 PP 16.08 16.08 S1 16.0699 16.0723 S2 16.06 16.0676 S3 16.0499 16.06

BitcoinSV אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.05M $2.13 M $2.07 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.60 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.61 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $1.73 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. BitcoinSV זרימת הון זרימת נטו פנימה BSVUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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