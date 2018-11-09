עוד על BSV

BitcoinSV סֵמֶל

BitcoinSV מְחִיר(BSV)

1 BSV ל USDמחיר חי:

-2.58%1D
USD
BitcoinSV (BSV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:27:48 (UTC+8)

BitcoinSV (BSV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.51%

-2.58%

+1.42%

+1.42%

BitcoinSV (BSV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 27.09. במהלך 24 השעות האחרונות, BSV נסחר בטווח שבין שפל של $ 26.53 לבין שיא של $ 29, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 491.6353891, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 22.957323388337606.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSV השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitcoinSV (BSV) מידע שוק

No.111

0.01%

2018-11-09 00:00:00

BSV

שווי השוק הנוכחי של BitcoinSV הוא $ 539.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.08M. ההיצע במחזור של BSV הוא 19.91M, עם היצע כולל של 19910643.75. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 539.38M.

BitcoinSV (BSV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BitcoinSVהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.7177-2.58%
30 ימים$ -2.24-7.64%
60 ימים$ -3.6-11.74%
90 ימים$ -9.66-26.29%
BitcoinSV שינוי מחיר היום

היום,BSV רשם שינוי של $ -0.7177 (-2.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BitcoinSV שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -2.24 (-7.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BitcoinSV שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BSV ראה שינוי של $ -3.6 (-11.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BitcoinSV שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -9.66 (-26.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BitcoinSV (BSV)?

בדוק את BitcoinSV עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BitcoinSVההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBSV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BitcoinSVאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBitcoinSV לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BitcoinSVתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BitcoinSV (BSV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BitcoinSV (BSV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BitcoinSV.

בדוק את BitcoinSV תחזית המחיר עכשיו‏!

BitcoinSV (BSV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BitcoinSV (BSV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BSV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BitcoinSV (BSV)

מחפש איך לקנותBitcoinSV? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BitcoinSVב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BSV למטבעות מקומיים

BitcoinSV מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BitcoinSV, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBitcoinSV הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BitcoinSV

כמה שווה BitcoinSV (BSV) היום?
החי BSVהמחיר ב USD הוא 27.09 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BSV ל USD?
המחיר הנוכחי של BSV ל USD הוא $ 27.09. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BitcoinSV?
שווי השוק של BSV הוא $ 539.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BSV?
ההיצע במחזור של BSV הוא 19.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BSV?
‏‏BSV השיג מחיר שיא (ATH) של 491.6353891 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BSV?
BSV ‏‏רשם מחירATL של 22.957323388337606 USD.
מהו נפח המסחר של BSV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BSV הוא $ 1.08M USD.
האם BSV יעלה השנה?
BSV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BSV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:27:48 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

