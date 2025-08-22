BOOK OF ETHEREUM (BOOE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.26376. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.21098 לבין שיא של $ 0.28174, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8132865790759094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008879381003767716.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOE השתנה ב -4.36% במהלך השעה האחרונה, +19.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+41.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של BOOK OF ETHEREUM הוא $ 25.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 96.22K. ההיצע במחזור של BOOE הוא 96.19M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.38M.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של BOOK OF ETHEREUMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0432717
+19.67%
30 ימים
$ +0.02934
+12.51%
60 ימים
$ +0.15093
+133.76%
90 ימים
$ +0.01348
+5.38%
BOOK OF ETHEREUM שינוי מחיר היום
היום,BOOE רשם שינוי של $ +0.0432717 (+19.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
BOOK OF ETHEREUM שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02934 (+12.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
BOOK OF ETHEREUM שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOOE ראה שינוי של $ +0.15093 (+133.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
BOOK OF ETHEREUM שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01348 (+5.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.
BOOK OF ETHEREUM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BOOK OF ETHEREUMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBOOE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BOOK OF ETHEREUMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBOOK OF ETHEREUM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
BOOK OF ETHEREUMתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה BOOK OF ETHEREUM (BOOE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOOK OF ETHEREUM (BOOE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOOK OF ETHEREUM.
הבנת הטוקנומיקה של BOOK OF ETHEREUM (BOOE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOOE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות BOOK OF ETHEREUM (BOOE)
מחפש איך לקנותBOOK OF ETHEREUM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BOOK OF ETHEREUMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
