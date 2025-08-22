עוד על BOOE

BOOK OF ETHEREUM סֵמֶל

BOOK OF ETHEREUM מְחִיר(BOOE)

1 BOOE ל USDמחיר חי:

$0.26326
$0.26326$0.26326
+19.67%1D
USD
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:56:18 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.21098
$ 0.21098$ 0.21098
24 שעות נמוך
$ 0.28174
$ 0.28174$ 0.28174
גבוה 24 שעות

$ 0.21098
$ 0.21098$ 0.21098

$ 0.28174
$ 0.28174$ 0.28174

$ 0.8132865790759094
$ 0.8132865790759094$ 0.8132865790759094

$ 0.008879381003767716
$ 0.008879381003767716$ 0.008879381003767716

-4.36%

+19.67%

+41.02%

+41.02%

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.26376. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.21098 לבין שיא של $ 0.28174, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8132865790759094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008879381003767716.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOE השתנה ב -4.36% במהלך השעה האחרונה, +19.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+41.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) מידע שוק

No.854

$ 25.37M
$ 25.37M$ 25.37M

$ 96.22K
$ 96.22K$ 96.22K

$ 26.38M
$ 26.38M$ 26.38M

96.19M
96.19M 96.19M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.19%

ETH

שווי השוק הנוכחי של BOOK OF ETHEREUM הוא $ 25.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 96.22K. ההיצע במחזור של BOOE הוא 96.19M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.38M.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BOOK OF ETHEREUMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0432717+19.67%
30 ימים$ +0.02934+12.51%
60 ימים$ +0.15093+133.76%
90 ימים$ +0.01348+5.38%
BOOK OF ETHEREUM שינוי מחיר היום

היום,BOOE רשם שינוי של $ +0.0432717 (+19.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BOOK OF ETHEREUM שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02934 (+12.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BOOK OF ETHEREUM שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOOE ראה שינוי של $ +0.15093 (+133.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BOOK OF ETHEREUM שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01348 (+5.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BOOK OF ETHEREUM (BOOE)?

בדוק את BOOK OF ETHEREUM עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

BOOK OF ETHEREUM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BOOK OF ETHEREUMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBOOE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BOOK OF ETHEREUMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBOOK OF ETHEREUM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BOOK OF ETHEREUMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOOK OF ETHEREUM (BOOE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOOK OF ETHEREUM (BOOE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOOK OF ETHEREUM.

בדוק את BOOK OF ETHEREUM תחזית המחיר עכשיו‏!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOOK OF ETHEREUM (BOOE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOOE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

מחפש איך לקנותBOOK OF ETHEREUM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BOOK OF ETHEREUMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BOOK OF ETHEREUM מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BOOK OF ETHEREUM, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBOOK OF ETHEREUM הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BOOK OF ETHEREUM

כמה שווה BOOK OF ETHEREUM (BOOE) היום?
החי BOOEהמחיר ב USD הוא 0.26376 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOOE ל USD?
המחיר הנוכחי של BOOE ל USD הוא $ 0.26376. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BOOK OF ETHEREUM?
שווי השוק של BOOE הוא $ 25.37M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOOE?
ההיצע במחזור של BOOE הוא 96.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOOE?
‏‏BOOE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8132865790759094 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOOE?
BOOE ‏‏רשם מחירATL של 0.008879381003767716 USD.
מהו נפח המסחר של BOOE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOOE הוא $ 96.22K USD.
האם BOOE יעלה השנה?
BOOE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOOE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:56:18 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

