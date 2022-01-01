BOOK OF ETHEREUM (BOOE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BOOK OF ETHEREUM (BOOE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) מידע In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. אתר רשמי: https://bookofeth.xyz/ מסמך לבן: https://bookofeth.xyz/#book סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 קנה BOOEעכשיו!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BOOK OF ETHEREUM (BOOE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 31.45M $ 31.45M $ 31.45M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (שווי מדולל מלא): $ 32.70M $ 32.70M $ 32.70M שיא כל הזמנים: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 שפל כל הזמנים: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 מחיר נוכחי: $ 0.32695 $ 0.32695 $ 0.32695 למידע נוסף על BOOK OF ETHEREUM (BOOE) מחיר

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BOOK OF ETHEREUM (BOOE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOOE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BOOEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BOOEטוקניומיקה, חקרו אתBOOEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BOOE מעוניין להוסיף את BOOK OF ETHEREUM (BOOE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BOOE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BOOE ב-MEXC עכשיו!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BOOEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOOE עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOOE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOOE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOOE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BOOEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

