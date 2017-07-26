Binance Coin (BNB) ניתוח טכני היום דף Binance Coin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BNB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Binance Coin למטה. הירשם

Binance Coin (BNB) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $653.99 -- +6.95% +14.16% +0.54%

Binance Coin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Binance Coin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 6 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 0 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 6 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 656.0333 655.9666 R2 655.9666 655.9284 R1 655.9333 655.9048 PP 655.8666 655.8666 S1 655.8333 655.8284 S2 655.7666 655.8048 S3 655.7333 655.7666

Binance Coin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 1.58M $37.69 M $36.11 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 1.04M קניות פעילות ל-3 ימים $21.82 M מכירות פעילות ל-3 ימים $20.78 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 1.34M קניות פעילות ל-7 ימים $38.37 M מכירות פעילות ל-7 ימים $37.03 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Binance Coin זרימת הון זרימת נטו פנימה BNBUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$4.03 M 653.62 2026-08-20 $3.52 M 652.63 2026-08-19 -$2.20 M 616.47 2026-08-18 -$7.62 M 603.35 2026-08-17 -$7.31 M 607.18 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Binance Coin (BNB) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Binance Coin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT BNB $653.99 $653.99 $653.99 +0.20% 54.54K (USDT) סַחַר / USDC BNB $654.07 $654.07 $654.07 +0.37% 65.01 (USDT) סַחַר / USD1 BNB $650.94 $650.94 $650.94 +0.35% 3.01K (USDT) סַחַר