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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Binance Coin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Binance Coin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Binance Coin (BNB) ניתוח טכני היום

Binance Coin (BNB) ניתוח טכני היום

דף Binance Coin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BNB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Binance Coin למטה.

Binance Coin (BNB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$653.99--+6.95%+14.16%+0.54%
למידע נוסף על Binance Coin מחיר

Binance Coin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Binance Coin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 6
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 0קנה 9
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 1נייטרלי 6קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
656.0333
655.9666
R2
655.9666
655.9284
R1
655.9333
655.9048
PP
655.8666
655.8666
S1
655.8333
655.8284
S2
655.7666
655.8048
S3
655.7333
655.7666

Binance Coin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
1.58M
$37.69 M
$36.11 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
1.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$21.82 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$20.78 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
1.34M
קניות פעילות ל-7 ימים
$38.37 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$37.03 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Binance Coin זרימת הון

זרימת נטו פנימהBNBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$4.03 M653.62
2026-08-20$3.52 M652.63
2026-08-19-$2.20 M616.47
2026-08-18-$7.62 M603.35
2026-08-17-$7.31 M607.18

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Binance Coin (BNB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Binance Coin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBNB
$653.99
$653.99$653.99
+0.20%
54.54K (USDT)
/USDCBNB
$654.07
$654.07$654.07
+0.37%
65.01 (USDT)
/USD1BNB
$650.94
$650.94$650.94
+0.35%
3.01K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BNB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 653.99 USD

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