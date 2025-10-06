BLACKHOLE מחיר היום

מחיר BLACKHOLE (BLACK) בזמן אמת היום הוא $ 0.05197, עם שינוי של 8.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLACK ל USD הוא $ 0.05197 לכל BLACK.

BLACKHOLE כרגע מדורג במקום #3800 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 BLACK. ב‑24 השעות האחרונות, BLACK סחר בין $ 0.04287 (נמוך) ל $ 0.05923 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.542695123942573, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0550786743865372.

ביצועים לטווח קצר, BLACK נע ב -0.83% בשעה האחרונה ו -35.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.89K.

BLACKHOLE (BLACK) מידע שוק

דירוג No.3800 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 114,083,333 114,083,333 114,083,333 בלוקצ'יין ציבורי AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של BLACKHOLE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.89K. ההיצע במחזור של BLACK הוא 0.00, עם היצע כולל של 114083333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.93M.