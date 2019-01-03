BEAM (BEAM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BEAM (BEAM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BEAM (BEAM) מידע Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. אתר רשמי: https://www.beam.mw/ סייר בלוקים: https://explorer.beam.mw/ קנה BEAMעכשיו!

BEAM (BEAM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BEAM (BEAM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M ההיצע הכולל: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M אספקה במחזור: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.28M $ 7.28M $ 7.28M שיא כל הזמנים: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 שפל כל הזמנים: $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 מחיר נוכחי: $ 0.02772 $ 0.02772 $ 0.02772 למידע נוסף על BEAM (BEAM) מחיר

BEAM (BEAM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BEAM (BEAM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BEAM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BEAMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BEAMטוקניומיקה, חקרו אתBEAMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

