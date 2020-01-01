Beldex (BDX) ניתוח טכני היום דף Beldex הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BDX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Beldex למטה. הירשם

Beldex (BDX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.08175 -- -7.45% -1.43% +2.75%

Beldex אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Beldex במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 1 נייטרלי 24 קנה 1 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 0 נייטרלי 13 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 11 קנה 0 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.082 0.0819 R2 0.0819 0.0817 R1 0.0816 0.0816 PP 0.0815 0.0815 S1 0.0812 0.0813 S2 0.0811 0.0812 S3 0.0808 0.0811

Beldex אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.04M $0.21 M $0.25 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.07 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Beldex זרימת הון זרימת נטו פנימה BDXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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