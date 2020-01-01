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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Beldex, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Beldex, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Beldex (BDX) ניתוח טכני היום

Beldex (BDX) ניתוח טכני היום

דף Beldex הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BDX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Beldex למטה.

Beldex (BDX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.08175---7.45%-1.43%+2.75%
למידע נוסף על Beldex מחיר

Beldex אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Beldex במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 1
נייטרלי 24
קנה 1
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 0נייטרלי 13קנה 1
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 1נייטרלי 11קנה 0
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.082
0.0819
R2
0.0819
0.0817
R1
0.0816
0.0816
PP
0.0815
0.0815
S1
0.0812
0.0813
S2
0.0811
0.0812
S3
0.0808
0.0811

Beldex אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.04M
$0.21 M
$0.25 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.07 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Beldex זרימת הון

זרימת נטו פנימהBDXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Beldex (BDX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Beldex מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBDX
$0.08175
$0.08175$0.08175
+0.25%
14.31M (USDT)
/BTCBDX
$0.0000011251
$0.0000011251$0.0000011251
-0.48%
13.03M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BDX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BDX
BDX
USD
USD

1 BDX = 0.08175 USD

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