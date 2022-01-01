Beldex (BDX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Beldex (BDX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Beldex (BDX) מידע Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online. אתר רשמי: https://www.beldex.io/ מסמך לבן: https://beldex.io/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.beldex.io/ קנה BDXעכשיו!

Beldex (BDX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Beldex (BDX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 542.76M $ 542.76M $ 542.76M ההיצע הכולל: $ 9.94B $ 9.94B $ 9.94B אספקה במחזור: $ 7.15B $ 7.15B $ 7.15B FDV (שווי מדולל מלא): $ 754.48M $ 754.48M $ 754.48M שיא כל הזמנים: $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 שפל כל הזמנים: $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 מחיר נוכחי: $ 0.07593 $ 0.07593 $ 0.07593 למידע נוסף על Beldex (BDX) מחיר

Beldex (BDX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Beldex (BDX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BDX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BDXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BDXטוקניומיקה, חקרו אתBDXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BDX מעוניין להוסיף את Beldex (BDX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BDX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BDX ב-MEXC עכשיו!

Beldex (BDX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BDXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BDX עכשיו את היסטוריית המחירים!

BDX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BDX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BDX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BDXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

