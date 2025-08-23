עוד על BDCA

BDCA מידע על מחיר

BDCA מסמך לבן

BDCA אתר רשמי

BDCA טוקניומיקה

BDCA תחזית מחיר

BDCA היסטוריה

BDCA מדריך קנייה

BDCAממיר מטבעות לפיאט

BDCA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BitDCA סֵמֶל

BitDCA מְחִיר(BDCA)

1 BDCA ל USDמחיר חי:

$0.9384
$0.9384$0.9384
+0.34%1D
USD
BitDCA (BDCA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:24:24 (UTC+8)

BitDCA (BDCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.9152
$ 0.9152$ 0.9152
24 שעות נמוך
$ 0.9675
$ 0.9675$ 0.9675
גבוה 24 שעות

$ 0.9152
$ 0.9152$ 0.9152

$ 0.9675
$ 0.9675$ 0.9675

$ 1.0670312413026701
$ 1.0670312413026701$ 1.0670312413026701

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

+0.94%

+0.34%

-2.20%

-2.20%

BitDCA (BDCA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9388. במהלך 24 השעות האחרונות, BDCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9152 לבין שיא של $ 0.9675, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BDCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0670312413026701, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BDCA השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, +0.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitDCA (BDCA) מידע שוק

No.475

$ 70.62M
$ 70.62M$ 70.62M

$ 463.39K
$ 463.39K$ 463.39K

$ 133.93M
$ 133.93M$ 133.93M

75.22M
75.22M 75.22M

142,665,333
142,665,333 142,665,333

142,665,333
142,665,333 142,665,333

52.72%

BSC

שווי השוק הנוכחי של BitDCA הוא $ 70.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 463.39K. ההיצע במחזור של BDCA הוא 75.22M, עם היצע כולל של 142665333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.93M.

BitDCA (BDCA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BitDCAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00318+0.34%
30 ימים$ +0.0213+2.32%
60 ימים$ -0.1048-10.05%
90 ימים$ +0.066+7.56%
BitDCA שינוי מחיר היום

היום,BDCA רשם שינוי של $ +0.00318 (+0.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BitDCA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0213 (+2.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BitDCA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BDCA ראה שינוי של $ -0.1048 (-10.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BitDCA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.066 (+7.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BitDCA (BDCA)?

בדוק את BitDCA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBitDCA (BDCA)

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

BitDCA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BitDCAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBDCA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BitDCAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBitDCA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BitDCAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BitDCA (BDCA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BitDCA (BDCA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BitDCA.

בדוק את BitDCA תחזית המחיר עכשיו‏!

BitDCA (BDCA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BitDCA (BDCA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BDCA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BitDCA (BDCA)

מחפש איך לקנותBitDCA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BitDCAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BDCA למטבעות מקומיים

1 BitDCA(BDCA) ל VND
24,704.522
1 BitDCA(BDCA) ל AUD
A$1.436364
1 BitDCA(BDCA) ל GBP
0.694712
1 BitDCA(BDCA) ל EUR
0.79798
1 BitDCA(BDCA) ל USD
$0.9388
1 BitDCA(BDCA) ל MYR
RM3.94296
1 BitDCA(BDCA) ל TRY
38.481412
1 BitDCA(BDCA) ל JPY
¥138.0036
1 BitDCA(BDCA) ל ARS
ARS$1,260.132464
1 BitDCA(BDCA) ל RUB
75.911368
1 BitDCA(BDCA) ל INR
82.163776
1 BitDCA(BDCA) ל IDR
Rp15,141.933364
1 BitDCA(BDCA) ל KRW
1,303.880544
1 BitDCA(BDCA) ל PHP
53.192408
1 BitDCA(BDCA) ל EGP
￡E.45.541188
1 BitDCA(BDCA) ל BRL
R$5.078908
1 BitDCA(BDCA) ל CAD
C$1.295544
1 BitDCA(BDCA) ל BDT
114.214408
1 BitDCA(BDCA) ל NGN
1,435.47214
1 BitDCA(BDCA) ל COP
$3,755.2
1 BitDCA(BDCA) ל ZAR
R.16.485328
1 BitDCA(BDCA) ל UAH
38.91326
1 BitDCA(BDCA) ל VES
Bs131.432
1 BitDCA(BDCA) ל CLP
$901.248
1 BitDCA(BDCA) ל PKR
Rs266.168576
1 BitDCA(BDCA) ל KZT
502.295552
1 BitDCA(BDCA) ל THB
฿30.426508
1 BitDCA(BDCA) ל TWD
NT$28.605236
1 BitDCA(BDCA) ל AED
د.إ3.445396
1 BitDCA(BDCA) ל CHF
Fr0.75104
1 BitDCA(BDCA) ל HKD
HK$7.332028
1 BitDCA(BDCA) ל AMD
֏359.410192
1 BitDCA(BDCA) ל MAD
.د.م8.4492
1 BitDCA(BDCA) ל MXN
$17.433516
1 BitDCA(BDCA) ל SAR
ريال3.5205
1 BitDCA(BDCA) ל PLN
3.417232
1 BitDCA(BDCA) ל RON
лв4.046228
1 BitDCA(BDCA) ל SEK
kr8.927988
1 BitDCA(BDCA) ל BGN
лв1.567796
1 BitDCA(BDCA) ל HUF
Ft318.666272
1 BitDCA(BDCA) ל CZK
19.686636
1 BitDCA(BDCA) ל KWD
د.ك0.286334
1 BitDCA(BDCA) ל ILS
3.154368
1 BitDCA(BDCA) ל AOA
Kz855.781916
1 BitDCA(BDCA) ל BHD
.د.ب0.3539276
1 BitDCA(BDCA) ל BMD
$0.9388
1 BitDCA(BDCA) ל DKK
kr5.980156
1 BitDCA(BDCA) ל HNL
L24.577784
1 BitDCA(BDCA) ל MUR
42.846832
1 BitDCA(BDCA) ל NAD
$16.457164
1 BitDCA(BDCA) ל NOK
kr9.453716
1 BitDCA(BDCA) ל NZD
$1.59596
1 BitDCA(BDCA) ל PAB
B/.0.9388
1 BitDCA(BDCA) ל PGK
K3.961736
1 BitDCA(BDCA) ל QAR
ر.ق3.407844
1 BitDCA(BDCA) ל RSD
дин.93.983268

BitDCA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BitDCA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBitDCA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BitDCA

כמה שווה BitDCA (BDCA) היום?
החי BDCAהמחיר ב USD הוא 0.9388 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BDCA ל USD?
המחיר הנוכחי של BDCA ל USD הוא $ 0.9388. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BitDCA?
שווי השוק של BDCA הוא $ 70.62M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BDCA?
ההיצע במחזור של BDCA הוא 75.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BDCA?
‏‏BDCA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0670312413026701 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BDCA?
BDCA ‏‏רשם מחירATL של 0.075 USD.
מהו נפח המסחר של BDCA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BDCA הוא $ 463.39K USD.
האם BDCA יעלה השנה?
BDCA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BDCA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:24:24 (UTC+8)

BitDCA (BDCA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BDCA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BDCA
BDCA
USD
USD

1 BDCA = 0.9388 USD

מסחרBDCA

USDTBDCA
$0.9384
$0.9384$0.9384
+0.34%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד