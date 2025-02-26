BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

שֵׁםBDCA

דירוגNo.459

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.26%

אספקת מחזור75,277,162.01697394

מקסימום היצע142,665,333

אספקה כוללת142,665,333

שיעור מחזור0.5276%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.0670312413026701,2025-06-24

המחיר הנמוך ביותר0.075,2025-02-26

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...