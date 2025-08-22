עוד על BDC

BILLION DOLLAR CAT סֵמֶל

BILLION DOLLAR CAT מְחִיר(BDC)

1 BDC ל USDמחיר חי:

$0.009985
$0.009985$0.009985
-5.05%1D
USD
BILLION DOLLAR CAT (BDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:31:13 (UTC+8)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.009772
$ 0.009772$ 0.009772
24 שעות נמוך
$ 0.010957
$ 0.010957$ 0.010957
גבוה 24 שעות

$ 0.009772
$ 0.009772$ 0.009772

$ 0.010957
$ 0.010957$ 0.010957

$ 0.1662948067913333
$ 0.1662948067913333$ 0.1662948067913333

$ 0.003835618529974725
$ 0.003835618529974725$ 0.003835618529974725

+0.40%

-5.05%

-21.26%

-21.26%

BILLION DOLLAR CAT (BDC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.009985. במהלך 24 השעות האחרונות, BDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.009772 לבין שיא של $ 0.010957, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1662948067913333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003835618529974725.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BDC השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) מידע שוק

No.1152

$ 9.99M
$ 9.99M$ 9.99M

$ 8.89K
$ 8.89K$ 8.89K

$ 9.99M
$ 9.99M$ 9.99M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BTCRUNES

שווי השוק הנוכחי של BILLION DOLLAR CAT הוא $ 9.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.89K. ההיצע במחזור של BDC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.99M.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BILLION DOLLAR CATהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00053106-5.05%
30 ימים$ -0.005406-35.13%
60 ימים$ -0.000815-7.55%
90 ימים$ -0.009421-48.55%
BILLION DOLLAR CAT שינוי מחיר היום

היום,BDC רשם שינוי של $ -0.00053106 (-5.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BILLION DOLLAR CAT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.005406 (-35.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BILLION DOLLAR CAT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BDC ראה שינוי של $ -0.000815 (-7.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BILLION DOLLAR CAT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.009421 (-48.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BILLION DOLLAR CAT (BDC)?

בדוק את BILLION DOLLAR CAT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

BILLION DOLLAR CAT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BILLION DOLLAR CATההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBDC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BILLION DOLLAR CATאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBILLION DOLLAR CAT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BILLION DOLLAR CATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BILLION DOLLAR CAT (BDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BILLION DOLLAR CAT (BDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BILLION DOLLAR CAT.

בדוק את BILLION DOLLAR CAT תחזית המחיר עכשיו‏!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BILLION DOLLAR CAT (BDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BILLION DOLLAR CAT (BDC)

מחפש איך לקנותBILLION DOLLAR CAT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BILLION DOLLAR CATב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BDC למטבעות מקומיים

1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל VND
262.755275
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל AUD
A$0.0153769
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל GBP
0.0073889
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל EUR
0.00848725
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל USD
$0.009985
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל MYR
RM0.041937
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל TRY
0.409385
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל JPY
¥1.467795
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל ARS
ARS$13.190185
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל RUB
0.80469115
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל INR
0.8742866
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל IDR
Rp161.04836455
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל KRW
13.8487956
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל PHP
0.5663492
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל EGP
￡E.0.4840728
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל BRL
R$0.0543184
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל CAD
C$0.0137793
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל BDT
1.2035919
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל NGN
15.24419935
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל COP
$39.94
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל ZAR
R.0.1749372
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל UAH
0.4089856
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל VES
Bs1.3979
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל CLP
$9.575615
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל PKR
Rs2.80788185
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל KZT
5.3196086
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל THB
฿0.3239134
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל TWD
NT$0.3041431
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל AED
د.إ0.03664495
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל CHF
Fr0.007988
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל HKD
HK$0.07798285
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל AMD
֏3.7807204
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל MAD
.د.م0.08956545
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל MXN
$0.1861204
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל SAR
ريال0.03744375
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל PLN
0.0363454
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל RON
лв0.04303535
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל SEK
kr0.0950572
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל BGN
лв0.01667495
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל HUF
Ft3.39040675
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל CZK
0.2094853
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל KWD
د.ك0.003045425
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל ILS
0.03364945
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל AOA
Kz9.10202645
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל BHD
.د.ب0.003764345
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל BMD
$0.009985
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל DKK
kr0.06360445
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל HNL
L0.25891105
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל MUR
0.4557154
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל NAD
$0.1745378
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל NOK
kr0.1008485
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל NZD
$0.0169745
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל PAB
B/.0.009985
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל PGK
K0.0417373
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל QAR
ر.ق0.03604585
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ל RSD
дин.0.99999775

BILLION DOLLAR CAT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BILLION DOLLAR CAT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBILLION DOLLAR CAT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BILLION DOLLAR CAT

כמה שווה BILLION DOLLAR CAT (BDC) היום?
החי BDCהמחיר ב USD הוא 0.009985 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BDC ל USD?
המחיר הנוכחי של BDC ל USD הוא $ 0.009985. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BILLION DOLLAR CAT?
שווי השוק של BDC הוא $ 9.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BDC?
ההיצע במחזור של BDC הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BDC?
‏‏BDC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1662948067913333 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BDC?
BDC ‏‏רשם מחירATL של 0.003835618529974725 USD.
מהו נפח המסחר של BDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BDC הוא $ 8.89K USD.
האם BDC יעלה השנה?
BDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:31:13 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

