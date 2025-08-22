BILLION DOLLAR CAT (BDC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.009985. במהלך 24 השעות האחרונות, BDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.009772 לבין שיא של $ 0.010957, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1662948067913333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003835618529974725.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BDC השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
BILLION DOLLAR CAT (BDC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של BILLION DOLLAR CAT הוא $ 9.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.89K. ההיצע במחזור של BDC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.99M.
BILLION DOLLAR CAT (BDC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של BILLION DOLLAR CATהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00053106
-5.05%
30 ימים
$ -0.005406
-35.13%
60 ימים
$ -0.000815
-7.55%
90 ימים
$ -0.009421
-48.55%
BILLION DOLLAR CAT שינוי מחיר היום
היום,BDC רשם שינוי של $ -0.00053106 (-5.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
BILLION DOLLAR CAT שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.005406 (-35.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
BILLION DOLLAR CAT שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BDC ראה שינוי של $ -0.000815 (-7.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
BILLION DOLLAR CAT שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.009421 (-48.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BILLION DOLLAR CAT (BDC)?
BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.
BILLION DOLLAR CAT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BILLION DOLLAR CATההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBDC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BILLION DOLLAR CATאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBILLION DOLLAR CAT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
BILLION DOLLAR CATתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה BILLION DOLLAR CAT (BDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BILLION DOLLAR CAT (BDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BILLION DOLLAR CAT.
הבנת הטוקנומיקה של BILLION DOLLAR CAT (BDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות BILLION DOLLAR CAT (BDC)
מחפש איך לקנותBILLION DOLLAR CAT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BILLION DOLLAR CATב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.