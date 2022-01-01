BILLION DOLLAR CAT (BDC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BILLION DOLLAR CAT (BDC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BILLION DOLLAR CAT (BDC) מידע BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. אתר רשמי: https://billiondollarcat.com/ מסמך לבן: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot סייר בלוקים: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY קנה BDCעכשיו!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BILLION DOLLAR CAT (BDC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M שיא כל הזמנים: $ 0.15699 $ 0.15699 $ 0.15699 שפל כל הזמנים: $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 מחיר נוכחי: $ 0.009368 $ 0.009368 $ 0.009368 למידע נוסף על BILLION DOLLAR CAT (BDC) מחיר

BILLION DOLLAR CAT (BDC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BILLION DOLLAR CAT (BDC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BDC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BDCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BDCטוקניומיקה, חקרו אתBDCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BDC מעוניין להוסיף את BILLION DOLLAR CAT (BDC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BDC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BDC ב-MEXC עכשיו!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BDCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BDC עכשיו את היסטוריית המחירים!

BDC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BDC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BDC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BDCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

