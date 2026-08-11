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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FC Barcelona FT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FC Barcelona FT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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FC Barcelona FT (BAR) ניתוח טכני היום

FC Barcelona FT (BAR) ניתוח טכני היום

דף FC Barcelona FT הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BAR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FC Barcelona FT למטה.

FC Barcelona FT (BAR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.2832--+8.09%+0.63%-26.79%
למידע נוסף על FC Barcelona FT מחיר

FC Barcelona FT זרימת הון

זרימת נטו פנימהBARUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.27
2026-08-20-$0.03 M0.27
2026-08-19-$0.01 M0.27
2026-08-18$0.00 M0.27
2026-08-17-$0.09 M0.26

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על FC Barcelona FT

סחור ב FC Barcelona FT (BAR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב FC Barcelona FT מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBAR
$0.2827
$0.2827$0.2827
+3.43%
280.17K (USDT)

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המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BAR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 0.2832 USD

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