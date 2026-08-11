FC Barcelona FT (BAR) ניתוח טכני היום דף FC Barcelona FT הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BAR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FC Barcelona FT למטה. הירשם

FC Barcelona FT (BAR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2832 -- +8.09% +0.63% -26.79%

FC Barcelona FT זרימת הון זרימת נטו פנימה BARUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.27 2026-08-20 -$0.03 M 0.27 2026-08-19 -$0.01 M 0.27 2026-08-18 $0.00 M 0.27 2026-08-17 -$0.09 M 0.26 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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