BaoBao מחיר היום

מחיר BaoBao (BAOBAO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006516, עם שינוי של 5.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAOBAO ל USD הוא $ 0.00006516 לכל BAOBAO.

BaoBao כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,705, עם היצע במחזור של 532.60M BAOBAO. ב‑24 השעות האחרונות, BAOBAO סחר בין $ 0.0000618 (נמוך) ל $ 0.00006693 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00010596, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000245.

ביצועים לטווח קצר, BAOBAO נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו +25.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 226.19.

BaoBao (BAOBAO) מידע שוק

שווי שוק $ 34.71K$ 34.71K $ 34.71K נפח (24 שעות) $ 226.19$ 226.19 $ 226.19 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.68K$ 44.68K $ 44.68K אספקת מחזור 532.60M 532.60M 532.60M אספקה כוללת 685,601,327.390057 685,601,327.390057 685,601,327.390057

שווי השוק הנוכחי של BaoBao הוא $ 34.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 226.19. ההיצע במחזור של BAOBAO הוא 532.60M, עם היצע כולל של 685601327.390057. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.68K.